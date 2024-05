De día médica, de noche DJ: La doble vida de Caro Lewis

Caro Lewis es una cordobesa de 49 años que, además de ser una destacada médica en un hospital de la provincia, se dedica, por las noches, a ser DJ de música electrónica.

Durante el día, de lunes a viernes, Caro atiende en el Hospital de Pronta Atención (HPA) en Argüello, Córdoba. "En estos consultorios no hago mis especialidades", cuenta la dermatóloga y médica familiar, aunque solo ejerce la primera.

Su jornada cambia radicalmente por la noche y los fines de semana, cuando se convierte en DJ, dando shows en discotecas y fiestas privadas. "Cuando trabajo como DJ me gusta 'luckearme'; mucho brillo y mucho color", reveló la experta en tech house.

"Siempre pongo tech house, porque es lo que me gusta y, además, es bien bailable para los fanáticos de la electrónica", agregó.

Caro nació en la capital cordobesa, pero se crio en Santiago del Estero, donde cursó la primaria y secundaria. Al terminar, siguió estudiando medicina en la Universidad Nacional de Córdoba, tras descartar sus otras pasiones: veterinaria y educación física. "Como me gustan mucho los animales, pensé seguir veterinaria; también en hacer el profesorado de educación física. Pero mi mamá me dijo que me iba a morir de hambre. Ante esa situación, hice dos test vocacionales. Como los resultados arrojaron coincidencias, fui hasta la Universidad Nacional de Córdoba y me inscribí en medicina", indicó Lewis.

A pesar de sus obligaciones académicas y familiares, nunca dejó de lado su amor por la música, especialmente la electrónica, descubierta a través de radios y canales de TV extranjeros.

Su primera experiencia en una pista de música electrónica fue en "Pachá", Buenos Aires, una disco que, en su momento, fue visitada por muchas celebridades, como Madonna, Chris Martin, Luis Miguel, Diego Maradona y Guillermo Cóppola "Tras participar en un congreso médico, fui a 'Pachá'. La primera persona que me llevó, fue un visitador médico de un laboratorio nacional. Luego comencé a ir sola. Por cierto, a 'El Templo', así se conocía a la disco, llegaban todos los DJs internacionales", recalcó.

Cuando supo que el dúo británico Layo and Bushwacka iba a brindar un show en Córdoba, se propuso ir a conocerlos. Logró acceder al sector vip, y gracias a su buen manejo del inglés ofició como celestina entre Matthew Bushwacka, reconocido DJ y productor, y una de sus amigas. "Me dijo que cuando fuese a Europa le avisara, y yo le tomé la palabra".

Ni bien viajó y arribó a Ibiza, se contactó con Bushwaka, quien la invitó a su residencia. Horas después, se volvieron a encontrar, pero en una fiesta exclusiva. "Al verme bailar, me dijo que tenía buen oído, induciendo a que me animase a ser DJ. Entusiasmada, le pregunté con quién podía tomar clases en Córdoba. Él me respondió: 'con Bruno Chaix'. Apenas regresé al país, me contacté con este francés. Era muy gracioso porque hablaba media lengua, teníamos un gran dilate. Sin embargo, tomé diez clases y me compré un controlador Denon Mc 6000, con el que practicaba en mi casa", relató.

Hizo su debut profesional en diciembre de 2012, en una disco de su ciudad, y fue tejiendo una red de contactos, atenta a las oportunidades que pudieran surgir.

Desde entonces, Caro demostró su talento en boliches y fiestas privadas de numerosas provincias argentinas, así como en importantes clubes de Sudamérica, México y Estados Unidos. También realizó presentaciones en Ibiza, Marbella, Milán y otras ciudades europeas, compartiendo cabina con DJs internacionales de renombre como Dale Howard, Dave Seaman, Danny Howels y Just Be.

"Nunca pude hacer hasta ahora una temporada completa en Ibiza, por mi trabajo de médica; he llegado a irme un fin de semana, cuatro días nada más, porque era lo único que podía tomarme, y aun así, con los desafíos, pude crecer como profesional", explicó en diálogo con Infobae.

Recientemente, en noviembre de 2023, tuvo la oportunidad de tocar junto al británico Jamie Jones, un ícono del tech house, durante su tour por Argentina. “Tanto en el consultorio como en un escenario, me transformo. Quiero que los pacientes se sientan mejor y los oyentes disfruten el momento”, concluyó Caro.