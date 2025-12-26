Cambios en la Ley de Tránsito de Córdoba: qué se modifica y cuándo se vota

La Provincia de Córdoba impulsa una reforma integral de la Ley de Tránsito que incorpora nuevas disposiciones sobre el uso de luces diurnas, endurece sanciones por infracciones graves y habilita la constatación de faltas mediante cámaras y otros medios tecnológicos. El proyecto ya obtuvo despacho de comisión y será tratado en la sesión legislativa del lunes 29 de diciembre.

Desde el Ministerio de Seguridad confirmaron que la iniciativa apunta a modernizar la normativa vigente y fortalecer los controles en calles y rutas provinciales, con el objetivo de mejorar la seguridad vial. El texto recoge recomendaciones de especialistas de la Fundación Bloomberg, expertos en la materia y aportes de distintos bloques legislativos.

Denunciaron a un funcionario provincial por filtrar operativo policial en el recital de Pity Álvarez

Uno de los cambios centrales es la modificación del artículo 74, que permitirá el uso de luces diurnas de circulación (DRL o LDC) durante el día en rutas y autovías provinciales. Estas luces, incorporadas en vehículos más nuevos, se encienden de forma automática y reemplazarán la obligatoriedad de las luces bajas en ese contexto. Además, se reduce la escala de la infracción y se elimina la quita de puntos por no utilizarlas.

El proyecto también propone endurecer las sanciones para infracciones consideradas graves. El artículo 115 prevé mayores penalidades para conductas como circular sin seguro obligatorio, exceder los límites de velocidad, adelantar en zonas prohibidas, transportar cargas fuera de lo permitido, conducir estando inhabilitado, huir tras un siniestro vial, contaminar el ambiente o manejar de forma temeraria.

"En el Ersep no podés hacer nada": la denuncia de Juan Negri sobre el aumento de peajes en Córdoba​

Otro eje clave es la digitalización del sistema de control. La reforma del artículo 108 habilita el uso de actas digitales y la constatación de infracciones a través de medios remotos, como cámaras, sensores y otros dispositivos tecnológicos, que pasarán a ser pruebas válidas. Esta medida busca agilizar trámites y reducir el uso de papel.

En materia sancionatoria, el artículo 121 incorpora el trabajo comunitario como nueva modalidad de castigo, que podrá cumplirse en dependencias oficiales o instituciones de bien público. También se prevé la aplicación de cursos, talleres educativos y programas terapéuticos obligatorios para infractores.

El comisario general Marcelo Marín es el nuevo jefe de la Policía de Córdoba​

Finalmente, con la creación del artículo 121 bis, se introduce la figura de la reincidencia como agravante. La autoridad de aplicación podrá considerar la reiteración de faltas aun cuando la sanción anterior no se encuentre firme, lo que permitirá endurecer las penas ante conductas repetidas.

Que cambia: