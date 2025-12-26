Con el dólar oficial en $1.475, el mercado abre este último viernes de 2025 con la mirada puesta más allá del corto plazo y pone el foco en 2026. Las proyecciones de consultoras privadas, bancos y organismos oficiales muestran un amplio abanico de escenarios: desde una suba moderada, en torno al 20%, hasta estimaciones que anticipan un tipo de cambio por encima de los $2.200, en un contexto marcado por el nuevo esquema de bandas y la desaceleración inflacionaria.

El promedio de las proyecciones privadas sigue apuntando a un sendero de depreciación controlada. Por caso, según el último relevamiento de LatinFocus, el tipo de cambio oficial mayorista cerraría 2026 en $1.746, lo que implica una suba anual del 20,3% tomando como referencia el nivel actual de $1.451.

Inflación y dólar en 2026: los números que proyectan analistas locales e internacionales

El informe destaca que el peso se fortaleció tras el triunfo electoral de Javier Milei, aunque advierte que la continuidad de esa dinámica dependerá del avance del programa económico y, en particular, de la implementación de las reformas estructurales. Un eventual retroceso en ese frente podría volver a tensionar las expectativas cambiarias.

En la misma línea, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina ubicó el tipo de cambio esperado para diciembre de 2026 en $1.720, apenas por debajo del consenso privado y consistente con un esquema de crawling peg moderado.

Escenarios divergentes: entre el optimismo y las proyecciones más exigentes

Más allá del promedio, el relevamiento deja en evidencia una fuerte dispersión de expectativas.

En el extremo superior se ubican Oxford Economics, MAPRE Economics, Invecq Consulting y Fitch Ratings, que proyectan un dólar de entre $2.020 y $2.215 para fines de 2026, lo que implica una suba acumulada de entre 40% y 50%.

Un escalón más abajo aparecen las proyecciones de Empiria Consultores, Ecolatina y EIU, con estimaciones que oscilan entre $1.792 y $1.825, mientras que Abeceb ($1.705) y Santander ($1.700) se mantienen cerca del consenso.

Fernando Marull: “El dólar a diciembre de 2026 a $1856 es lo que ya preveía el mercado”

En el extremo más optimista se encuentran Allianz, EcoGo, Banco Galicia y Credicorp Capital, que estiman una cotización de entre $1.590 y $1.650. Aún más benignas son las proyecciones de Prezco Economics ($1.414) y Barclays Capital ($1.335), que incluso contemplan un tipo de cambio real estable o apreciado.

Bandas cambiarias e inflación, las claves que seguirá el mercado

En paralelo, LatinFocus proyectó una inflación anual de 23,9% para 2026, con una leve corrección a la baja respecto del relevamiento anterior. Sin embargo, el informe advirtió que tras los anuncios de cambios en el esquema cambiario se observó una mayor demanda de bonos ajustados por CER, una señal de que parte del mercado comienza a cubrirse ante un posible freno en el proceso de desinflación.

Desde enero, las bandas cambiarias dejarán de ajustarse al 1% mensual y pasarán a indexarse por inflación. Desde el Gobierno sostienen que el nuevo esquema busca evitar atrasos del tipo de cambio sin convalidar saltos discrecionales, aunque los analistas coinciden en que su efectividad dependerá de la consistencia entre la política fiscal, monetaria y cambiaria.

Por ahora, con el dólar oficial en $1.475, el mercado sigue apostando a un escenario de corrección gradual, pero mantiene abiertas coberturas ante la posibilidad de que 2026 vuelva a poner a prueba la estabilidad cambiaria.

Crecimiento proyectado para la economía en 2026

Otro de los datos seguidos muy de cerca por el mercado es el crecimiento de la economía que se proyecta para el año próximo. En ese sentido, el informe Situación Argentina, los economistas de BBVA Research destaca la continuidad del equilibrio fiscal y monetario como ancla del escenario macroeconómico, mantiene la previsión de crecimiento del PIB en 4,5% en 2025 y estima un crecimiento del 3% en 2026, con avances en el proceso de desinflación, cambios en la política cambiaria y persistencia de heterogeneidad sectorial.

A cuánto podría llegar el dólar en 2026 si el tipo de cambio acompaña a la inflación

Respecto al ajuste del esquema cambiario que definió el BCRA, ajustando desde enero próximo las bandas por inflación y el anuncio del programa de acumulación de reservas (BCRA comprará divisas en función del crecimiento de la demanda de dinero), "BBVA Research sostuvo que "es un paso en la dirección adecuada para fortalecer la posición financiera del país, aunque insuficiente para garantizar solidez del balance del BCRA ante episodios de volatilidad".

El dólar a nivel global pierde valor mientras el euro gana terreno

Finalmente, desde la consultora PUENTE hicieron un análisis contemplando las próximas decisiones que puede tomar la FED en el futuro próximo y estimaron que la perspectiva "a corto plazo es que el dólar continúe perdiendo valor en forma momentánea frente a otras monedas desarrolladas, ante la expectativa de un nuevo recorte en la tasa de interés de referencia en 2026, el impacto de la política comercial y las preocupaciones en el frente fiscal”.

La consultora se basó en el entorno de las tasas altas, las cuales fortalecen a la divisa. Sin embargo, el índice global del dólar (DXY) cedió 1,7% en los últimos 30 días hasta los 98,5 puntos actuales (p.p.).

En ese sentido, el euro ganaría terreno, promediando US$1,19 por euro en el 1° trimestre (enero-marzo) del 2026.

En tanto, el Banco Central Europeo (BCE) dejó inalterada la tasa de interés en el 2,15% en la última reunión del año. La entidad destacó que la inflación de los últimos meses ha girado en torno al objetivo del 2% anual, y que la economía sigue expandiéndose.

Sin embargo, mantiene una postura de cautela, sin dar detalles de movimientos en la política monetaria en 2026.

Vale señalar que días atrás, el organismo que lidera Jerome Powell volvió a efectuar un nuevo recorte en la tasa de interés, posicionándola en el rango de 3,5%-3,75%.

La decisión, según Powell, acompaña la necesidad de “mantener la estabilidad económica en un contexto de desaceleración moderada”.

El presidente de la Fed afirmó que la reducción de la tasa responde a una evaluación conjunta de las condiciones laborales, el gasto de los hogares, la inversión empresarial y el comportamiento reciente de la inflación, que continúa moderándose, pero aún se encuentra por encima del objetivo del organismo.

