Fernando Marull: “El dólar a diciembre de 2026 a $1856 es lo que ya preveía el mercado”

“El dólar a diciembre de 2026 a 1.856 es lo que ya preveía el mercado”, afirmó el economista Fernando Marull al analizar los cambios anunciados por el Banco Central en el sistema cambiario. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), sostuvo que la decisión “estaba dentro de lo esperado” y explicó que “no hubo tanta sorpresa en el mercado porque, en gran parte, ya se esperaba algún tipo de cambio en las bandas”, especialmente por la forma en que se venía operando el dólar futuro.

Fernando Marull es economista graduado de la Universidad Católica Argentina. Cuenta con un posgrado especializado en macroeconomía y mercados financieros por la UVA. Se desempeñó como portfolio manager del Banco Itaú Argentina y Chile. Trabajó en la consultora del economista Julio Piekarz, el Ministerio de Hacienda entre 2017 y 2019, y fundó su propia consultora FMI, la cual dirige.

¿Cuál es su balance respecto del cambio en el sistema cambiario anunciado ayer por el presidente del Banco Central para 2026?

Me pareció que estaba dentro de lo esperado. Un poco el mercado lo estaba anticipando por cómo se estaba operando el dólar futuro, que uno puede ver qué es lo que espera el mercado para los próximos 12 meses, entre los 6 y 12 meses, que esperaba un dólar de 1.840 más o menos para diciembre, arriba de la banda superior anterior. La nueva banda asumiendo una inflación del 20%, que es un poco lo que está esperando el mercado, te da 1.860. Lo que uno puede llegar a concluir es que el mercado estaba bastante en línea con cómo se movió el Banco Central.

Por eso hoy no hubo tanta sorpresa en el mercado porque, en gran parte, no digo todo, ya lo esperaba algún tipo de cambio en las bandas. Y lo segundo, que es la otra medida, es explícitamente que dijo que el Banco Central va a comprar reservas, no el Tesoro, que es el que lo viene haciendo ahora, sino que el Banco Central activamente va a comprar reservas. Eso es un poco que el Banco Central ya lo venía diciendo hace semanas y, ahora lo hacen un poquito más explícito. Y después, respecto a la tercera medida, respecto de las tasas de interés, no va a cambiar nada.

Entonces, en concreto, de las tres medidas, banda, nuevas bandas, reservas y tasas de interés, lo único nuevo, diría, es que es el cambio del cómo van a ajustar las bandas, la banda superior sobre todo, que antes ajustaba al 1% mensual y ahora va a ajustar con la inflación de dos meses atrás, como ajustan las jubilaciones. Porque las jubilaciones también ajustan con la inflación de dos meses atrás.

Conversábamos recién con Carlos Burgueño, el columnista económico del diario Perfil, él mencionaba que hay un paper del Fondo Monetario donde hablaba, a principio de este año, de 20% de atraso cambiario, que a lo largo de este año el dólar aumentó 10% más que la inflación, o sea, ya hubo la mitad de ese 20%, y que la expectativa del Fondo es que haya otro 10% más en 2026, para lo cual el dólar tendría que aumentar no lo mismo que la inflación, sino más que la inflación. ¿Sería correcto suponer que, si se corrige con la inflación de dos meses hacia atrás y tenemos inflación de 2,5, con un crawling peg de uno, ahí ya agrega 1,5% más y recién en el segundo semestre, la inflación llega al 1%, podría ganar ese 10% el primer semestre? ¿Es correcta esa hipótesis?

No me da que vaya a subir 10% real, que le gane 10 puntos a la inflación. Hoy, si el dólar termina en la banda superior en 2.000, que es 1.860, contra los 1.450 que vale ahora, es una suba del 27%.

Contra 20 de inflación daría 7.

Exactamente. Nadie garantiza que vaya a ocurrir porque lo que se ajusta es la banda, no el dólar. Eso hay que aclararlo, no es que el dólar va a ajustar por lo que pasó con la inflación de dos meses atrás, es la banda, el techo de la banda, es lo que ajusta. Ahora, en Argentina se mueve un poco la inflación y el dólar se acomoda. Puede pasar que el dólar no se pueda mover por un par de semanas, digo, hay momentos cuando sube el dólar, pero un poco lo que da ahora el sendero en las nuevas bandas es que, sí, la amplitud es que puede llegar a subir 27% si va a la banda superior, nada lo garantiza, con una inflación del 20. Puede pasar.

¿Y el dólar oficial? Porque usted bien marca, una cosa es que la banda crezca en esa proporción, pero eso no indica que el dólar oficial sea ese su precio. ¿Cuál estima usted que será el recorrido del dólar oficial? ¿Recorrerá el techo de la banda? ¿Aumentará el 26?

Sí, puede estar más cerca del techo de la banda que es un punto medio. Nosotros acá, en la consultora, ya hace dos o tres semanas atrás, antes de las nuevas medidas, ya veníamos anticipando que el dólar iba a subir más cerca de 24% que de 13%, que era lo que decían las bandas viejas. Porque imaginábamos que algún tipo de cambio iba a venir. Cambiaron el cálculo de las bandas y a nosotros no nos cambian las proyecciones, porque, hace semanas atrás, esperábamos 24, 25% de suba.

Obviamente un mayor aumento del dólar a algún pass through tiene. Entonces, si el dólar aumenta X% más, en términos reales, para que haya un aumento del 7% verdadero de devaluación es 7% por arriba de la inflación. Entonces, lo que estamos suponiendo es que no va a haber pass through, o que el pass through va a ser de 3%, para que finalmente el dólar a lo mejor aumente 30 y le dé 27 neto contra 23 de inflación. Pero alguna inflación aumenta, obviamente, el hecho de que el dólar lo mete un poco más

Ahí yo lo que le diría es que parte del 20% de inflación que uno espera ya tiene implícito un dólar un poco más alto de 25% más o menos. El mercado hubiese estado esperando hasta ayer 15% de inflación, y no esperaba 15% de inflación, esperaba una inflación un poco más alta de la que proyectaba el gobierno porque esperaba un dólar más alto de lo que proyectaba el gobierno.

