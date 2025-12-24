Deuda, dólar y riesgo país: las claves que mira el mercado rumbo a 2026

El cierre de 2025 encuentra a la economía argentina atravesada por tensiones conocidas por todos como la escasez de dólares, algunas definiciones en términos fiscales aún incompletas y una recuperación de la actividad que avanza con bajo dinamismo. De cara a 2026, el mercado concentra su atención en la capacidad del Gobierno para despejar el frente financiero de corto plazo, sostener el esquema de bandas cambiarias y consolidar un sendero de desinflación consistente.

Caputo cuenta las horas para que se apruebe el Presupuesto

El Comité de Inversiones de Criteria advirtió en su último reporte semanal que el principal condicionante inmediato sigue siendo el frente financiero, con vencimientos por u$s 4.225 millones en enero, de los cuales aún resta cubrir una porción relevante. En ese marco, el Ejecutivo evalúa distintas alternativas de financiamiento sin recurrir, al menos por ahora, al mercado internacional, apostando a mecanismos como repos bancarios, colocaciones locales y recursos extraordinarios.

Así lo dejó ver ayer en un cruce en redes sociales el ministro de Economía Luis Caputo, quien señaló la necesidad de ir recortando la "dependencia de Wall Street".

"Es muy difícil que un país pueda crecer sostenidamente en el tiempo sin un mercado de capitales interno más desarrollado”, argumentó el titular de Hacienda, al tiempo que agregó: “Este es un punto central de mediano y largo plazo. Y este gobierno, más allá de tener que lidiar con la coyuntura de corto plazo, está tratando de sentar las bases para que es este período de crecimiento sea de largo plazo”, subrayó.

Deuda, riesgo país y tipo de cambio: el foco del mercado en el arranque del año

En la mirada de Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital Group, la semana previa al cierre del año concentra varias definiciones relevantes:“El foco está puesto en tres variables clave: la compra de dólares del Tesoro, la dinámica del tipo de cambio y la evolución de las tasas. A eso se suma un factor político central, que es la aprobación del Presupuesto 2026”.

En relación con el vencimiento de deuda de enero, Botto remarca que el mercado descuenta que el pago se realizará, aunque persiste la incertidumbre respecto del mecanismo elegido:“El riesgo país refleja bien esta situación: el mercado asume que el pago se va a hacer, pero no tiene claridad sobre el cómo, y eso explica que el indicador se mantenga en torno a los 600 puntos”.

En las últimas jornadas, el anticipo del nuevo esquema cambiario y las señales fiscales generaron una reacción positiva en los activos financieros, con una baja del riesgo país, mejoras en los bonos soberanos y una suba del Merval medido en dólares. Sin embargo, el escenario sigue siendo frágil y dependiente de la capacidad oficial para acumular reservas.

Inflación, actividad y estrategias de inversión hacia 2026

Desde el plano macroeconómico, los datos más recientes confirman un cierre de año con bajo dinamismo. La actividad mostró una corrección en octubre y los indicadores adelantados sugieren un cuarto trimestre débil, con un consumo que empieza a perder tracción. Aun así, la balanza comercial continúa funcionando como principal sostén del nivel de actividad.

Sergio Chouza: “Falta una política de ingresos para que la recuperación del consumo impulse el crecimiento”

Botto señala que, pese a la desaceleración de algunos precios, la inflación mantiene un piso elevado:“El IPC sigue mostrando registros cercanos al 2,5% mensual, impulsado por tarifas, servicios, transporte e impuestos”.

En tanto desde Capital Markets Argentina señalaron el triunfo electoral como uno de los catalizadores del mejor contexto actual. "Sin duda el panorama local cambió muy significativamente luego de las elecciones legislativas de finales de octubre. El claro triunfo oficialista despejó muchas de las dudas acerca de su gobernabilidad futura y dejo un escenario mucho más optimista de cara a futuro", comentaron.

Y agregaron que, en ese sentido, los recientes anuncios de acumulación de reservas y actualización de las bandas cambiarias de acuerdo con la inflación "parecen un paso en la dirección correcta".

"Las últimas licitaciones con promedios de renovación más elevados y menores tasas también son una noticia positiva para un mercado que se había acostumbrado a una duration muy corta y a tasas muy elevadas en gran parte del 2025". Y adelantaron que, "los próximos desafíos serán el pago de la deuda en enero sin pasar sobresaltos y las negociaciones en el congreso para sacar adelante importantes reformas estructurales, con la laboral ya en plena discusión".

En este contexto, marcaron que las tasas de interés continúan siendo positivas en términos reales, lo que abre un "margen acotado pero relevante para estrategias de inversión selectivas".

En su análisis de mercado destacaron que, en pesos, el tramo medio de las curvas sigue ofreciendo mejores retornos ajustados por inflación, mientras que en dólares persiste el interés por bonos de rápido repago.

Para 2026, las recomendaciones predominantes apuntan a:

- Deuda soberana en dólares, con preferencia por Bonar 29 y Bonar 30, por su perfil de amortización y rendimiento.

- Instrumentos de menor volatilidad, como los Bopreales, para perfiles conservadores.

- Bonos ajustados por CER de mediano plazo, que aún muestran tasas reales positivas en un escenario de desinflación gradual.

Así, el mercado llega a las puertas del 2026 con expectativas moderadas: sin euforia, pero con oportunidades condicionadas al frente político, la acumulación de reservas y la capacidad del Gobierno para sostener un programa económico consistente más allá del corto plazo.

