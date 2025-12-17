Sergio Chouza: “Falta una política de ingresos para que la recuperación del consumo impulse el crecimiento”

En diálogo con Canal E, el economista Sergio Chouza evaluó la reciente modificación de las bandas cambiarias anunciada por el Gobierno y advirtió sobre los límites del ancla cambiaria sin crecimiento productivo.

El anuncio oficial sobre la actualización de las bandas cambiarias, atadas al IPC con rezago, generó una reacción inicial positiva en los mercados. Para Chouza, economista y analista macroeconómico, el primer balance es favorable, aunque con matices. “Hubo beneplácito por parte del mercado en un contexto en el cual la principal demanda era la escasez de dólares en las arcas del Banco Central”, explicó, al señalar que la política previa había priorizado un tipo de cambio bajo como ancla antiinflacionaria, resignando acumulación de reservas.

Chouza remarcó que, tras los primeros días de optimismo, aparecieron tomas de ganancias y mayor volatilidad, en línea con el escenario internacional. “El saldo de la medida tiende a ser positivo, pero hay que ver cómo funciona este nuevo régimen, sobre todo en los primeros días de enero”, advirtió, al anticipar posibles presiones por turismo y mayor demanda de dólares en el verano.

Inflación: un problema lejos de resolverse

Consultado sobre la inflación, el economista fue categórico. “Obviamente tiene que seguir siendo una preocupación porque el problema no está resuelto ni mucho menos”, afirmó. Argentina continúa entre los países con mayor inflación del mundo y, aun con la desaceleración reciente, los niveles siguen siendo elevados en comparación con la región.

Para Chouza, el desafío del Gobierno pasa por ir más allá del ajuste monetario. “El horizonte tiene que ser dar previsibilidad y empezar a trabajar más en la agenda de la producción”, sostuvo, al explicar que una economía paralizada obliga a sostener programas monetarios extremadamente restrictivos, lo que termina jugando en contra del propio combate inflacionario.

Producción, salarios y el desafío del crecimiento

El economista describió una economía heterogénea, con sectores dinámicos y otros rezagados. “Los tractores de crecimiento están más vinculados a actividades extractivas como hidrocarburos, minería y agro”, señaló, aunque aclaró que estos sectores generan poco arrastre sobre el empleo y los proveedores locales.

Desde su mirada, la clave está en recomponer ingresos y demanda interna. “Falta una política de ingresos y un impulso para que la recuperación del poder adquisitivo motorice el consumo”, afirmó. En un escenario de ancla cambiaria más flexible pero persistente, Chouza consideró que la inversión en sectores transables dependerá de un mercado interno más activo y de políticas sectoriales que hoy brillan por su ausencia.

Finalmente, sobre los compromisos financieros, llevó tranquilidad respecto a los pagos inmediatos, pero marcó el desafío de fondo. “No está en riesgo el repago, pero sería más virtuoso hacerlo en condiciones normales de mercado”, explicó, al plantear que la continuidad en la baja del riesgo país será clave para evitar soluciones financieras de corto plazo y encarar 2026 con mayor estabilidad.

