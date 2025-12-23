El ministro de Economía, Luis Caputo, se mostró confiado ante la posibilidad de no tener que emitir deuda bajo legislación extranjera en el verano y en un post reciente relativizó esa opción frente aun internauta que le consultó en redes sociales sobre esa alternativa.

“Trataremos que no la haya", dijo el ministro de Economía en el mismo post señaló que "el objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí”, contestó,

Fue el mismo Caputo quien había abierto la puerta para una colocación de este tipo, pero ahora se manifestó con mayor prudencia.

El Gobierno ya cuenta con cerca de US$1.800 millones producto de compras en el mercado y de la colocación de BONAR 2029, a lo que debe sumarse los US$700 millones que va a reunir con la concesión de las represas del Comahue.

El resto del dinero puede surgir de nuevas compras del Tesoro en el mercado de cambios o de la firma del REPO que se negocia con bancos.

En desarrollo..