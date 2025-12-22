Federico Glustein: “El gobierno va a salir a buscar endeudamiento externo para cubrir obligaciones”

La economía argentina llega al cierre del año con señales mixtas y fuertes contrastes sectoriales. Así lo explicó Federico Glustein, economista, en diálogo con Canal E, quien puso el foco en el dato de la EMAE y en el desempeño desigual de la actividad.

“La EMAE es una estimación de la actividad promedio”, aclaró, y precisó que los sectores más rezagados siguen siendo “la industria, el comercio y el consumo”.

Según detalló, la comparación interanual muestra una recuperación muy limitada. “La industria estaba cuatro puntos por debajo, el comercio y el consumo dos puntos por debajo, y la construcción apenas asomaba un 0,6”, señaló. En contraste, remarcó que “la intermediación financiera crecía al 21%”, lo que evidencia, a su criterio, “una economía que prioriza lo financiero por sobre lo productivo”.

Recuperación económica con bajo impacto en el empleo

Glustein sostuvo que, aunque algunos sectores comienzan a mostrar mejoras, el perfil del crecimiento es problemático. “Argentina va a crecer en torno al 5% anual, pero en sectores capital intensivos”, explicó, y advirtió que se trata de actividades “donde el capital es grande, pero la empleabilidad no”. Energía, minería y finanzas lideran ese proceso, mientras que las pymes y el comercio siguen rezagados.

Consultado por el empleo, el economista explicó por qué el desempleo no se disparó pese a la caída productiva. “La población elige trabajar de cualquier cosa para poder llegar a fin de mes”, afirmó. Sin embargo, alertó que esta dinámica tiene límites: “Si no hay una mejora en el consumo y en la producción de mano de obra intensiva, va a ser muy complicado recuperar dos puntales históricos de la economía”.

En ese marco, Glustein anticipó que la reactivación será lenta. “Va a ser una recuperación paso a paso y bastante heterogénea”, dijo, y enumeró los sectores que hoy traccionan: “Vaca Muerta, la minería, la agroexportación, la ganadería y la intermediación financiera”. En contrapartida, “transporte, construcción, comercio e industria vienen muy rezagados”, pese a ser claves para el consumo interno.

Tipo de cambio, crédito y vencimientos

De cara a 2026, Glustein analizó las herramientas que podría usar el Gobierno. “El gobierno va a asociar el tipo de cambio a la inflación”, sostuvo, con el objetivo de evitar una mayor apreciación del peso y recuperar algo de competitividad. Esto, explicó, “permitiría frenar importaciones de consumo masivo y darle aire a la industria”.

También destacó el rol del crédito. “Si baja la inflación y mejora el riesgo país, mejora el perfil crediticio de las familias y las pymes”, lo que podría habilitar financiamiento más barato. No obstante, advirtió: “No es un gobierno dirigista que impulse planes productivos desde el Estado”.

Finalmente, sobre los vencimientos financieros, fue cauto. “Hay demanda de dólares porque el dólar está barato y hay turismo emisor”, explicó. Por eso, anticipó que “el gobierno va a salir a buscar endeudamiento externo para cubrir obligaciones”, ya que “en enero va a acumular, pero no lo suficiente”.

