Carolina Manucci: “Va a haber una pared estructural de ingresos nacionales importantes”

La economista Carolina Manucci puso el foco en uno de los puntos más sensibles del debate económico actual: la recaudación futura. En conversación con Canal E, advirtió que las modificaciones tributarias previstas para 2026 implican una pérdida de ingresos significativa. “Va a haber una pared estructural de ingresos nacionales importantes”, señaló, y subrayó que el impacto es llamativo frente al discurso oficial de preservación del superávit.

Según explicó, la reducción de impuestos clave tendrá un efecto directo sobre el Producto Bruto Interno. “Estamos hablando de contribuciones patronales, una reducción del 0,5% del PBI”, afirmó, y agregó que Ganancias también sufrirá una baja relevante. “Ganancias 0,3: es muchísimo, son impuestos que recaudan un montón junto al IVA”, remarcó.

Un ajuste que contradice el discurso oficial

Manucci detalló que, si bien el IVA tendrá un impacto menor, otras quitas resultan difíciles de justificar. “Lo llamativo también es que va a haber una quita bastante importante en embarcaciones y bienes suntuarios”, sostuvo. En conjunto, todas estas reducciones representan “un 0,95 del PBI”, una cifra que encendió las alarmas.

La economista comparó este ajuste con otras partidas sensibles del presupuesto. “Estamos hablando de porcentajes mucho más chicos que todo esto cuando se discuten fondos para discapacidad, jubilados o universidades”, explicó. Incluso el gasto previsional, uno de los más relevantes, “representa apenas un poquito más de la mitad de este 0,95”, puntualizó.

Llevado a números concretos, el impacto es contundente. “Ese 0,95 puede representar unos 9,83 millones de pesos”, dijo, y traducido a dólares, “son 6.500 millones anuales”. Manucci fue más allá: “Mensualmente son 545 millones de dólares y diarios 18 millones”, enfatizó.

Menos recaudación, menos margen de maniobra

Para la economista, la contradicción central es clara. “No se entiende por qué hacés esta quita cuando ya sabés que va a haber reducción de subsidios”, cuestionó. Y añadió: “Es mucho que hace un punto del PBI, más cuando no estamos holgados en reservas”.

Consultada sobre las posibles fuentes de ingresos, descartó soluciones mágicas. “Creer que el RIGI va a traer dinero automáticamente es una fantasía”, coincidió con el planteo del conductor. Tampoco ve resultados inmediatos en minería. En cuanto a Vaca Muerta, advirtió un problema estructural: “Las rutas son de tierra y cuando llueve no pueden entrar ni salir los camiones”, explicó.

Con un escenario de recortes fuertes y escasa inversión en obra pública, Manucci dejó una advertencia final. “Cuando no recaudás y no tenés reservas, ¿qué te queda por hacer?”, se preguntó. Y concluyó con una hipótesis inquietante: “Si uno se pone abogado del diablo, lo que queda es la devaluación, poder licuar”.

