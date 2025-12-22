“Si no hay una reforma tributaria para lograr competitividad, el sector vitivinícola va a estar otro año complicado”

El sector vitivinícola argentino enfrenta un escenario complejo de cara a 2026. Así lo expresó José Luis Belluscio, en diálogo con Canal E quien se definió “moderadamente optimista respecto de lo que puede pasar en el 2026”, aunque aclaró que existen varios factores que generan preocupación. Entre ellos, destacó que “vamos a tener muy posiblemente una menor producción en Argentina respecto a la cantidad de kilos”, algo que puede aliviar la sobreoferta, pero que impacta negativamente en los ingresos del productor.

Belluscio explicó que la menor producción no responde a una sola causa. “Hubo problemas climáticos en diferentes zonas de la Argentina, tanto granizo como heladas”, señaló, y agregó que esto provoca fenómenos como el corrimiento, donde “las uvas van a tener menos peso y eso significa menor cantidad de kilos y menor cantidad de vino”. A este escenario se suma la plaga conocida como la polilla de la vid. “Recién ahora se hace una inversión de 5.800 millones de pesos para combatirla, pero eso lleva tiempo”, advirtió.

Cambios regulatorios y tensiones en el sector

Otro punto clave del análisis fue la eliminación de resoluciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura. “Se han dado de baja muchísimas resoluciones, dando más libertad al productor y a la bodega”, explicó Belluscio. Sin embargo, alertó sobre el conflicto generado por el reclamo de restitución del Certificado de Ingreso de Uva (CIU). “Es un gran instrumento que el productor necesita para hacer valer los kilos entregados”, sostuvo, aunque reconoció que también influye en el control de botellas producidas y en las tasas que cobra la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR).

En materia económica, Belluscio fue contundente respecto a la falta de competitividad externa. “Con el valor del dólar actual hay una falta de competitividad para exportar de la mejor manera”, afirmó. Además, subrayó que la inflación distorsionó toda la cadena de precios: “Hoy es más caro un vino argentino de la misma calidad que un vino europeo”, lo que dificulta la inserción internacional.

Exportaciones estancadas y consumo interno dominante

Al referirse al comercio exterior, Belluscio detalló que “Argentina exporta entre 750 y 930 millones de dólares en los últimos cinco años”, incluyendo vino fraccionado, a granel, uva y mosto. Para el especialista, el problema es estructural: “Estamos estancados o en caída desde 2011 por la falta de competitividad y el problema tributario”.

Actualmente, “la exportación de vino alcanza al 20% de la producción”, mientras que el “80% se consume en el mercado interno”, un dato que refleja la fuerte tradición cultural del vino en el país. Sin embargo, Belluscio recordó que el plan estratégico vitivinícola preveía exportaciones por 2.000 millones de dólares, un objetivo que “jamás se cumplió”.

Finalmente, dejó una advertencia clara hacia el futuro: “Si no hay una reforma tributaria para lograr competitividad, el sector vitivinícola va a tener otro año complicado”.

