Henrik Rehbinder: “La popularidad de Trump en el manejo de la economía es de 36%”

Henrik Rehbinder, periodista radicado en Los Ángeles, dialogó con Canal E y describió el desgaste político de Donald Trump, marcado por la economía y una interna republicana cada vez más visible.

La figura de Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos desde el regreso al poder. Según explicó el entrevistado, el discurso presidencial emitido recientemente en horario central fue una señal clara de alarma. “Fue un discurso inusual, estos mensajes en prime time se usan en momentos de crisis grandes”, afirmó, al remarcar que el eje central fue una economía que ya no genera confianza entre los votantes.

El dato más preocupante para la Casa Blanca es la percepción pública. “Trump tiene hoy la popularidad en el manejo de la economía en 36%, bajísimo”, subrayó Rehbinder. Lejos de presentar nuevas propuestas, el presidente optó por un mensaje defensivo. “Lo que hizo fue echarle la culpa a Biden, a los demócratas y a los inmigrantes, y prometer que el próximo año va a ser bueno”, resumió.

El contraste con el punto de partida es fuerte. “Trump recibió una economía que estaba a plena acción”, recordó el periodista, citando incluso la tapa de The Economist que definía a Estados Unidos como “la envidia del mundo”. Hoy, en cambio, el humor social es otro: “Hay un sentimiento de que los precios están descontrolados”, especialmente en alimentos y bienes básicos. A esto se suman los aranceles, el consumo sostenido y “niveles récord de deuda”, que alimentan el temor a un nuevo golpe inflacionario.

Desencanto electoral y grietas internas

El desgaste ya no se limita a las encuestas nacionales. Rehbinder señaló que “la desilusión se está sintiendo en las votaciones”, incluso en territorios históricamente republicanos. El caso de Miami fue emblemático. “Los demócratas ganaron por primera vez en 30 años”, explicó, y lo vinculó a políticas migratorias duras que impactan de lleno en comunidades clave.

Este fenómeno se repite en otros estados del sur. “La gente está descontenta y está votando hacia los demócratas”, advirtió. De cara a las elecciones legislativas del próximo año, el escenario genera inquietud dentro del Partido Republicano. “Eso causa pánico, porque están frente a una elección clave”, afirmó Rehbinder.

El después de Trump ya se discute

Aunque faltan años para el recambio presidencial, el debate interno ya comenzó. “Es temprano, son tres años, pero se empieza a ver qué va a pasar después de Trump”, sostuvo el periodista. Hoy, el vicepresidente Vance aparece como sucesor natural, pero el problema está más abajo en la estructura partidaria.

Rehbinder destacó un dato revelador: “Un 10% del Congreso se está retirando y la mayoría son republicanos”, reflejo de la frustración y del control absoluto que ejerce Trump. Incluso comenzaron los primeros gestos de rebeldía. “Republicanos votaron en contra de su propio presidente”, contó, al referirse al rechazo a maniobras para reformar distritos electorales.

En ese contexto, el temor es claro. “Trump lo está sintiendo”, concluyó Rehbinder, y advirtió que crece la incertidumbre sobre “cuáles serán sus actos de desesperación si ve que realmente está cayendo”.

