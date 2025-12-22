Orlando Ferreres: “El gobierno tiene muchos logros, pero no logra generar inversiones”

El economista Orlando Ferreres realizó un balance detallado del desempeño económico del Gobierno durante el último año, destacando avances claros pero también debilidades estructurales que condicionan el crecimiento futuro.

En diálogo con Canal E, el entrevistado mencionó: “El gobierno tiene bastantes logros en materia de inflación, en materia de gasto público que bajó y en todo lo que es el control del Banco Central”, señaló, aunque advirtió que “el principal punto débil sigue siendo la falta de inversión”.

Según Ferreres, el esquema fiscal es consistente, pero aún incompleto. “El programa de bajar los gastos, de tener superávit fiscal, está muy bien y es un nuevo intento para bajar la inflación”, explicó. Sin embargo, aclaró que el proceso todavía no logró equiparar a la Argentina con el resto de la región. “Vamos a terminar el año en 31% de inflación, es un número bastante alto”, subrayó, al remarcar que el país sigue teniendo uno de los índices más elevados de América Latina.

Inflación, riesgo país y expectativas para 2025

El economista también se refirió al comportamiento de los mercados financieros. “El riesgo país bajó bastante, pero ahora está parado en 560, 570”, explicó, señalando que existen dudas sobre la capacidad de financiamiento del Tesoro. Aun así, se mostró confiado: “Yo creo que Caputo tiene todo preparado como para hacer los pagos del 9 de enero sin ningún inconveniente”.

Ferreres describió un escenario de relativa estabilidad financiera hacia fin de año. “El tipo de cambio no varió mayormente, el mercado paralelo aumentó un poco más y la bolsa no tuvo grandes variaciones”, afirmó. En ese marco, proyectó para 2025 un crecimiento del PBI del 4,5%, con “un cierto aumento del salario real, tanto de los asalariados formales como informales”, aunque con una leve caída del empleo público, algo que consideró parte del programa oficial.

Reformas clave y el verdadero test del modelo en 2026

De cara al futuro, Ferreres advirtió que el verdadero desafío llegará en 2026. “No vemos grandes dosis de inversión y, por lo tanto, el PBI crece solo 3,5%”, anticipó, aunque destacó que la inflación podría descender al 15%. En ese contexto, sostuvo que el Gobierno se juega buena parte de su credibilidad en las reformas estructurales.

“Mucho depende de la aprobación de la ley laboral”, afirmó, al explicar que la eliminación de las indemnizaciones tradicionales es una de las principales inquietudes de los inversores. También mencionó impuestos distorsivos que están bajo la lupa. “Ingresos brutos es una pregunta importante que hay que ver qué sale”, indicó, y agregó: “El impuesto al cheque es muy distorsivo y complica mucho toda la evolución de los privados”.

Para Ferreres, el modelo muestra avances claros, pero el éxito definitivo dependerá de su capacidad para generar inversión y crecimiento sostenido.

