El director de Research for Traders, Gustavo Neffa, conversó con Canal E y analizó el escenario financiero argentino, el uso del repo con bancos internacionales, la estrategia para pagar los USD 4.200 millones de deuda, la evolución de las reservas del Banco Central y las perspectivas del dólar y la economía.

Sobre el repo, Gustavo Neffa explicó que se trata de una herramienta ya utilizada por el Gobierno: “Esto sería la tercera pata de un proceso de financiamiento con bancos de manera directa”. Y recordó que, “en enero del año pasado hubo un financiamiento de 1.000 millones, en junio se redobló la apuesta con un financiamiento de 2.000 millones”.

Cuáles son los activos que se podrían utilizar como garantías

En ese contexto, detalló qué activos podrían utilizarse como garantía: “Hoy tenés una paridad que sí aceptarían los bancos, con lo cual, tendrían muchísima más disponibilidad y también acceso a financiamiento”. Sobre la misma línea, agregó: “Estimo que van a continuar poniendo como garantía los BOPREALES, pero también existen oportunidades que puedan obtener una garantía de bonos AL 30 o AL29, quizás algunos globales que les interesa más”.

Respecto al monto del financiamiento, Neffa precisó: “Se habla de que podrían estar tomando el Gobierno entre 1.000 y 1.500 millones, pero hay oferta por 6.000/7.000 millones de dólares para cubrir ese vencimiento”.

El objetivo del Gobierno con la obtención de un repo

Asimismo, subrayó que el objetivo es evitar el uso de reservas: “No sacar del Banco Central los dólares y que no bajen las reservas que están en la zona de 42.500 millones”. En este sentido, remarcó el mensaje oficial: “La idea es que no se toquen reservas para pagar la deuda en dólares”.

Con respecto a las fuentes de financiamiento disponibles, el entrevistado enumeró: “Tenemos los 1.000 millones, 910 millones del AN-29 recaudados, y también existe el ingreso de unos 700 millones aproximadamente de dólares de las privatizaciones”.

En cuanto al riesgo país y el acceso al mercado, sostuvo: “El Gobierno apunta que siga bajando riesgo país, está en las puertas de los 600 para abajo”. A su vez, explicó que ese nivel permitiría “obtener un financiamiento en torno al 8, 8,5% para unos bonos cortos”.