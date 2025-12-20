Caputo espera el Presupuesto para endeudarse en Wall Street

El ministro de Economía, Luis Caputo, espera la aprobación del Presupuesto 2026 para poder conseguir dólares de cara al pago de deuda futura. En caso que el anteproyecto no prospere en el Congreso, el equipo económico todavía cuenta con el Repo con bancos para hacerle frente a los vencimientos.

El artículo 56 del Presupuesto habilita a Caputo emitir bajo normas extranjeras mediante un canje que esquiva las condiciones planteadas en la conocida “Ley Guzmán”, y que llevó al Tesoro a colocar bajo legislación local al bono en dólares Bonar 29N, con el que Hacienda se hizo de US$ 910 millones. Con lo cosechado en el mercado más las compras en bloque que realizó en el MULC en los últimos días, los depósitos en moneda dura del Gobierno en el Banco Central (BCRA) ascienden a US$ 1.932 millones.

La mirada del mercado se posa en la ingeniería financiera que aplicará “Toto” para despejar los compromisos de principios de 2026 por US$ 4.200 millones. De esos pasivos, US$ 3.700 millones son con privados, para los que el oficialismo ya recaudó más de la mitad. “De cara a los pagos de enero el escenario ideal sería que el Gobierno pueda comprar todavía más reservas en el MULC y, quedando un monto residual, que logre hacer una emisión no garantizada de Globales en el exterior a principios de año”, señaló la consultora 1816. Caso contrario, se encuentra la alternativa del nuevo Repo. El propio titular del Palacio de Hacienda confirmó que el crédito con los bancos oscilará entre US$ 5.000 y US$ 7.000 millones.

Para poder salir al mercado internacional de capitales a conseguir financiamiento, el equipo económico debe lograr que el riesgo país se comprima lo que más pueda y así poder conseguir financiamiento al menor costo posible. Esta semana, el índice que elabora el JP Morgan logró tocar los 555 puntos básicos, mínimos en más de siete años, tras el anuncio de las modificaciones en el esquema cambiario -el ritmo del crawl de las bandas de flotación se ajustarán por inflación- y que el BCRA comenzará un proceso de acumulación de reservas, algo que la City demandaba y seguirá de cerca su evolución.

Pero el mercado también sigue de cerca los pasos del Gobierno en el Congreso. Aunque el oficialismo consiguió darle media sanción en Diputados al Presupuesto 2026, no pudo aprobar los artículos que derogan las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica. Ahora, el anteproyecto va al Senado donde la Libertad Avanza tratará de imponer esos ítems. A su vez, decidió postergar hasta febrero el debate por la reforma laboral. Estos embates que sufrió el oficialismo tuvieron su reflejo en la pizarra: ayer, el riesgo país cerró en 573 puntos.

Los bonos en dólares se pintaron de rojo en la última rueda pero treparon hasta 4% en el acumulado semanal por el impulso de los anuncios sobre las bandas. Como contracara, también provocó alzas semanales en todas las cotizaciones del dólar, ya que el mercado se anticipa al aumento del techo de la banda de enero. El mayorista cerró a $ 1.455, el minorista a $1.475, el MEP a $ 1.494,62 y el CCL $ 1.555,81. El dólar blue hilvanó dos jornadas consecutivas a la baja y cerró a $ 1.485.