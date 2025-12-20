Bancos advirtieron que la reforma laboral puede crear un “corralito digital”

Los bancos expresaron un fuerte rechazo a la posibilidad de habilitar a las billeteras virtuales para el pago de salarios, como suerte de cuenta sueldo. Esta alternativa se encuentra incluida en el artículo 35 del proyecto de reforma laboral, cuyo debate se postergó en el Senado. Durante el plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto, Marcelo Mazzón, representante de la Asociación de Bancos Públicos y Privados (Abappra), cuestionó el impacto que la medida podría tener sobre la estabilidad financiera, el crédito y la seguridad de los ahorros y advirtió por un posible “corralito digital”.

Durante su exposición, Mazzón sostuvo que permitir que los haberes se acrediten directamente en billeteras virtuales implicaría un riesgo sistémico. En ese sentido, calificó la iniciativa como la posible creación de un nuevo “cisne negro” para la economía argentina, al alterar el funcionamiento del sistema financiero formal.

El directivo remarcó que las cuentas sueldo bancarias actuales son completamente gratuitas para los trabajadores y cuentan con respaldo institucional. Según explicó, los fondos depositados en bancos están protegidos por el seguro de garantía de depósitos (Sedesa) y por normas prudenciales internacionales como Basilea. Estos altos estándares, afirmó, no alcanzan los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), categoría bajo la cual operan las billeteras digitales.

Uno de los ejes centrales de la crítica estuvo vinculado al crédito. Mazzón señaló que los depósitos provenientes de cuentas sueldo constituyen la base que permite a los bancos otorgar préstamos para inversión, producción y consumo. En cambio, cuando esos fondos se canalizan a billeteras virtuales, suelen terminar invertidos en fondos comunes de inversión (FCI) con encaje del 100%, lo que elimina la posibilidad de transformarlos en financiamiento para la economía real.

En ese marco, el representante de Abappra advirtió sobre el riesgo de un eventual “corralito digital”. Explicó que, ante una demanda simultánea de efectivo por parte de los usuarios de billeteras, los FCI deberían liquidar rápidamente sus posiciones para transferir fondos al sistema bancario, lo que podría generar un cuello de botella en los pagos. “Sería el primer ‘corralito digital’ del mundo”, alertó.

Mazzón también puso el foco en la gestión del efectivo, especialmente en el interior del país. Destacó que los bancos públicos recorren miles de kilómetros por semana para abastecer cajeros automáticos en localidades alejadas. Según planteó, si los depósitos dejan de permanecer en el sistema bancario, se vuelve económicamente inviable sostener esa logística y garantizar el acceso al efectivo en zonas remotas.

Por último, el representante bancario cuestionó que la reforma fomente el crecimiento de la llamada “banca en las sombras”, un circuito de intermediación financiera por fuera de la regulación estricta del Banco Central. Recordó que este tipo de esquemas estuvo asociado a crisis financieras internacionales, como la de 2008.

Concluyeron que el esquema actual ya otorga plena libertad a los trabajadores para transferir su dinero desde los bancos a las billeteras digitales una vez acreditado el sueldo. Por ese motivo, solicitaron a los legisladores rechazar el artículo 35 cuando se retome el debate en febrero.