El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reiteró su reclamo al Gobierno nacional por la deuda vinculada a la coparticipación federal que la Ciudad de Buenos Aires mantiene con el Estado central.

“Tengo que encontrar una solución que no sea romper lanzas, porque la opción de la Corte no se me agota”, afirmó en una entrevista radial concedida este miércoles a Radio Rivadavia, al referirse a la estrategia que evalúa frente al conflicto.

Desde la administración porteña precisaron que el reclamo asciende a 370 mil millones de pesos, monto que atribuyen a demoras acumuladas en las transferencias semanales correspondientes al 1,55% de los fondos coparticipables.

“Es un tema difícil y complejo, sí, es una catástrofe que nos dejó Alberto Fernández y no haber avanzado en una solución antes”, sostuvo el mandatario porteño al describir el origen del litigio.

En ese marco, Macri indicó que mantiene conversaciones abiertas con el ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de alcanzar un entendimiento que permita destrabar la situación.

“Voy a tratar de no tener que volver a la Corte. En la Corte ya estamos, hay una discusión que tiene Estatus de Corte. Tenemos que lograr con el Presidente un acuerdo que nos permita evitar eso, algo razonable”, subrayó.

Presupuesto, transferencias y antecedente judicial

El jefe de Gobierno se reunió recientemente con Caputo y recordó que el Ejecutivo nacional incluyó el pago correspondiente a la Ciudad en el Presupuesto 2026 remitido al Congreso. En ese proyecto, el reconocimiento formal de la coparticipación porteña quedó fijado en el 1,55%.

Según explicó, el esquema de envíos funcionó con normalidad hasta agosto de 2024, cuando las transferencias semanales comenzaron a mostrar una desaceleración.

“La de Alberto son más de 5.000 millones de dólares, casi tres líneas de subte y me sobra, para ponerlo en perspectiva. Además, desde agosto hasta ahora se han generado 450.000 millones de pesos, 300 millones de dólares adicionales que también es mucho”, detalló Macri al cuantificar el impacto financiero del conflicto.

El mandatario señaló que evalúa distintas modalidades de cobro, entre ellas un esquema de pago financiado o la cesión de activos que resulten útiles para la Ciudad, como el ex Mercado de Hacienda de Liniers o terrenos ubicados en zonas próximas al puerto.

“La Ciudad tiene derecho a esos recursos, lo ha dicho la Corte y hay una cautelar que indica que hay que pagar”, concluyó Macri, al remarcar que el planteo cuenta con respaldo judicial vigente.

