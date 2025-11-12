Guillermo Poch: “Modificar el IVA sin una nueva ley de coparticipación es casi imposible”

En conversación con Canal E, el tributarista Guillermo Poch advirtió sobre los alcances reales del proyecto de reforma tributaria que el Gobierno prevé enviar al Congreso, destacando los desafíos políticos y técnicos que enfrenta su implementación.

Una quita de impuestos que no cambia el fondo

El especialista comenzó señalando que, por el momento, “todo son trascendidos desde el Gobierno”, y que la verdadera discusión se dará cuando el proyecto ingrese al Congreso. “Toda norma tributaria se tiene que ventilar en el ámbito del Congreso, ingresando por Diputados”, remarcó.

Según explicó, la propuesta oficial incluiría la eliminación de unos 20 tributos, aunque aclaró que “no creo que vayan a ser los impuestos que concentran la recaudación, como IVA, Ganancias o el impuesto al cheque”. En cambio, consideró que el Ejecutivo apunta a “reducir el impacto del impuesto a las ganancias en personas físicas, a través de mayores deducciones”.

Sin embargo, Poch advirtió que esas deducciones exigirán comprobantes y facturación: “Al estar documentado, el fisco toma conocimiento, porque hoy cada factura queda registrada”, señaló, destacando que la medida podría formalizar parte de la economía.

El desafío del “super IVA” y la coparticipación federal

Uno de los puntos más debatidos, el llamado “super IVA”, también genera dudas. “Si quieren hacer algo de características similares al IVA, primero van a tener que reformar la ley de coparticipación federal de impuestos”, explicó el tributarista.

Recordó que dicha ley prohíbe la creación de tributos análogos por parte de las provincias y que “desde la reforma constitucional del 94 se esperaba una nueva norma, pero nunca se sancionó”. Por eso, consideró que “el IVA va a ser más complejo de modificar que Ganancias, ya que requiere el acuerdo de todas las provincias".

Consultado sobre la posible “competencia tributaria” entre jurisdicciones, Poch señaló que “detrás de la competencia lo que se busca son inversiones y desarrollo”, fenómeno que —dijo— ocurre tanto entre países como dentro de Argentina.

Impuesto al efectivo y caída de la recaudación

En relación con la idea de aplicar un impuesto al efectivo, el especialista fue tajante: “Establecer un impuesto al efectivo va a terminar premiando la informalidad”. Argumentó que muchos preferirán realizar transacciones por fuera del sistema: “La gente va a decir ‘si me pagás en efectivo, te reconozco más’, entonces habrá plata que sale del sistema y no vuelve a ingresar”, advirtió.

Sobre la caída del 3,5% al 4% en la recaudación, Poch atribuyó la merma al contexto electoral y la incertidumbre económica: “La gente estaba a la expectativa y trató de proteger capital. Eso enlentece la economía y genera menos impuestos”.

Finalmente, el tributarista remarcó que “el consumo y la producción son las primeras variables que deben recuperarse”para lograr una reactivación sostenida.

