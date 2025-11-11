Pablo Tigani: “Si este modelo no sale bien, la derecha no vuelve a la Argentina por 30 años”

En conversación con Canal E, Pablo Tigani, economista y analista político, evaluó los primeros movimientos del gabinete tras el triunfo electoral del oficialismo y advirtió que el experimento libertario enfrenta un riesgo político e histórico sin precedentes.

Una reconfiguración con estilo “muy norteamericano”

Tigani consideró que los cambios dentro del gabinete fueron necesarios y positivos: “Hacía falta un recambio y me parecen interesantes algunas movidas, como que el jefe de Gabinete sea Adorni, que al final es el que transmite lo que está pasando; es muy norteamericano que el jefe de Gabinete sea un comunicador”, afirmó.

También destacó la designación de Santilli en Interior: “Él entiende cómo se manejan las cuestiones y va a tener que tratar con las provincias. La parte política va bien, se consolidó con Karina Milei y el asesoramiento de los Menem”.

No obstante, advirtió que se trata de un “refresco que no sabemos cuánto puede durar”, marcando prudencia sobre la estabilidad del equipo gobernante.

Sobre el vínculo con el PRO, fue contundente: “El PRO ha sufrido un vaciamiento impresionante. La Libertad Avanza es el PRO pero con malos modales”. Para Tigani, las diferencias son solo de forma, no de fondo, y sostuvo que “tal vez el PRO no se animó o no supo hacer lo que está haciendo Milei”.

“Milei está haciendo todo lo que predicaron los economistas del Establishment”

El analista político aseguró que el actual presidente lleva adelante sin filtros el programa económico que durante años promovieron los sectores más ortodoxos del poder financiero: “Este gobierno sí está haciendo todo lo que predicaron López Murphy, Cavallo, Melconian y todos los economistas del Establishment”, dijo, y añadió que “han encontrado uno que tiene más coraje que Cavallo”.

Tigani advirtió que si el modelo fracasa, “la derecha no vuelve por 30 años”. A su juicio, el país atraviesa un experimento neoliberal de máxima intensidad, con un ajuste sin precedentes: “Está 25 puntos abajo del gasto que tenía Alberto Fernández y 16 puntos abajo del gasto que tenía Mauricio Macri”.

Pese a ello, reconoció que el Gobierno enfrenta una sociedad sin oposición estructurada: “Enfrente no hay nada, políticamente no hay nada todavía. Se dan las condiciones objetivas y subjetivas para que el dogma neoliberal tenga alguna viabilidad en la Argentina”.

Consultado sobre la propuesta de impuesto al uso de efectivo impulsada por Emmanuel Álvarez Agis, Tigani sostuvo que “habría que mirarlo en contexto”, y que toda medida de este tipo debe ser parte de una estrategia integral: “La economía es un motor de cuatro cilindros y hoy funciona con medio cilindro. Todo depende del consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones”.

Para cerrar, subrayó que el Gobierno deberá cuidar la recaudación sin agotar al contribuyente: “Hay un error muy común que es analizar a un heterodoxo con el manual de la ortodoxia. Los impuestos que padecemos muchas veces nacen de gobiernos neoliberales que, cuando no pueden ajustar más el gasto, lo compensan con nuevos tributos”.

