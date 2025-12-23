Presupuesto 2026: cinco senadores peronistas se despegan del PJ y le darían un voto clave a Milei en el Senado

El primer movimiento decisivo en la antesala del Presupuesto 2026 llegó desde el peronismo del interior. Los cinco senadores de Convicción Federal —Fernando Salino, Carolina Moisés, Fernando Rejal, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza— se encaminan a votar en general el proyecto que Javier Milei necesita convertir en ley antes de fin de mes. La definición confirma el quiebre que comenzó a abrirse dentro del PJ en el Senado y que tendrá impacto directo en la sesión del viernes. Dos de ellos responden de manera directa a los gobernadores Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, que en los últimos días dejaron claro que no acompañarán las derogaciones del financiamiento universitario ni la emergencia en discapacidad, pero sí necesitan la herramienta presupuestaria para renegociar deudas provinciales y garantizar liquidez en 2026.

La fragmentación expone la diferencia entre los mandatarios peronistas, que buscan mantener un canal de diálogo con la Casa Rosada, y el sector que aún orbita alrededor de Cristina Kirchner dentro del bloque que conduce José Mayans. Ese espacio ya adelantó que no acompañará el artículo 30, que toca fondos de Educación Técnico Profesional y recorta el sistema de Ciencia y Tecnología. Convicción Federal coincide en ese rechazo en particular, pero se mueve en una lógica distinta: avalar en general el Presupuesto y despejarle al Gobierno la primera minoría necesaria para avanzar.

El ingreso reciente de Mendoza terminó de robustecer a un bloque que si bien forma parte del interbloque peronista, no responde a la expresidenta. La bancada reivindica su identidad como peronismo del interior y sostiene una agenda federalista con proyectos que buscan “equilibrar la balanza del poder federal” en temas como ATN, coparticipación de combustibles y la recaudación de ARCA. Ese posicionamiento terminó alineándose con la necesidad urgente de los gobernadores del Norte Grande, que vieron en la ley de leyes una herramienta financiera más que un gesto político.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La estrategia de Bullrich en el Senado

En la Casa Rosada leyeron la señal de Convicción Federal como el dato estructural de la semana. Patricia Bullrich, al frente del bloque de La Libertad Avanza, se mostró convencida de que llegarán al viernes con los votos suficientes para sancionar sin cambios la versión que salió de Diputados. Lo planteó sin matices: “Tenemos los votos. Votamos sin cambios. No vamos a insistir con el capítulo XI”. Si bien la ex ministra lo intentó, el límite está en esas leyes sensibles que para el oficialismo "atentan contra el equilibrio fiscal" y que ya trabajan para "acomodar las partidas". La definición selló la estrategia oficial: cerrar filas, evitar la reapertura de la discusión y blindar el trámite parlamentario a libro cerrado.

Presupuesto 2026: Bullrich corre contrarreloj para contener el enojo del PRO y asegurar la sesión del viernes

En el oficialismo calculan que podrían alcanzar los 45 votos, varios por encima de los 37 necesarios. Al núcleo propio se suman el PRO, buena parte del radicalismo y bloques provinciales como los misioneros, la neuquina Julieta Corroza y la dupla santiagueña de Gerardo Zamora. El punto más sensible sigue siendo lo que haga Unión por la Patria en la votación en particular, donde la oposición ya adelantó que intentará hacer caer el artículo 30. Para Bullrich, ese frente no modifica la ecuación principal: el objetivo es garantizar que el proyecto se sancione sin modificaciones para evitar un regreso a Diputados que obligue a reabrir una negociación desgastada.

La jefa del bloque estuvo el fin de semana y el lunes en conversaciones con radicales, macristas y senadores provinciales para despejar dudas sobre la posibilidad de reinstalar lo que cayó en Diputados. La respuesta fue inmediata: no hay margen reglamentario para reconstruir el capítulo 11 y tampoco hay voluntad política para hacerlo. La cámara revisora no puede revivir un capítulo rechazado en la cámara de origen, y el intento quedó descartado antes de llegar al recinto. Ese cierre de puertas funcionó como catalizador para ordenar el poroteo final y concentrar la discusión en la votación en particular.

Las heridas abiertas: el PRO, la UCR y los gobernadores reclaman señales

El avance del oficialismo con acuerdos inesperados la semana pasada dejó marcas que todavía condicionan el clima. El PRO quedó expuesto por la negociación con el kirchnerismo y gobernadores del norte grande para designar los cargos en la AGN, sin que Mauricio Macri obtuviera ninguno de los tres lugares que buscaba. Jorge Triaca era el nombre en danza y la caída del esquema generó un enojo profundo que todavía se procesa. Lara Goerling, referente del PRO en la Cámara alta, ya se lo transmitió a Bullrich. En paralelo, Eduardo Vischi, jefe del radicalismo, también pidió claridad sobre el camino que seguirá el Gobierno después del traspié en Diputados.

Los gobernadores que venían acompañando al oficialismo tampoco quedaron conformes con el capítulo 11. Jaldo y Jalil esperaban que el Ejecutivo retirara las derogaciones sensibles antes de llegar al recinto, pero el texto se mantuvo intacto hasta la votación y se cayó de manera abrupta en Diputados. La sensación de haber sido expuestos formó parte de las conversaciones privadas de estos días, aunque el voto afirmativo de sus senadores en general mostraría que la relación política, por ahora, sigue abierta.

El traspié en Diputados redefinió el diciembre de LLA: postergan la reforma laboral y recalculan el Presupuesto 2026

En paralelo, el bloque Justicialista que conduce Mayans movió sus fichas. Jorge Capitanich, Mariano Recalde y Carlos Linares recibieron a estudiantes en el Senado para advertir por el recorte del Fondo de Educación Técnica y anticiparon su voto negativo al artículo 30. Capitanich lo planteó sin rodeos: “Hoy la industria argentina genera cerca de 2,6 millones de empleos y eso tiene un soporte que no puede tirarse por la borda”. El oficialismo sabe que ese rechazo no le impedirá sancionar el proyecto, pero abre un segundo frente que puede dejar costos políticos.

El quiebre del PJ

El mapa final muestra que el Gobierno llega al Senado apoyado en un quiebre del peronismo. Convicción Federal emerge como el actor que puede inclinar la balanza y, al mismo tiempo, como el síntoma de una reconfiguración más profunda dentro del PJ. La votación del viernes será la primera prueba de fuerza real del oficialismo en la Cámara alta y también el termómetro del vínculo entre Milei y los gobernadores.

La foto de unidad que el Presidente buscó transmitir en el asado de Olivos con Martín Menem, Bullrich y su gabinete contrasta con la tensión subterránea que dejó la última semana legislativa. El Presupuesto 2026 avanza, pero lo hace sostenido por acuerdos frágiles y por una estructura política todavía en movimiento. El viernes se verá si esa arquitectura resiste.

JD / em