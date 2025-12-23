Manuel Adorni trabaja en la readecuación del Presupuesto para sostener el equilibrio fiscal

El gobierno de Javier Milei apuesta a que la Ley de Presupuesto 2026 sea aprobada el próximo viernes en el Senado con más de 40 votos y sin modificaciones respecto del texto sancionado días atrás en la Cámara de Diputados. En la Casa Rosada confían en haber blindado el articulado clave y evitar así un nuevo frente de conflicto institucional.

En ese marco, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se prepara para hacer valer el superávit fiscal y afinar la estrategia de reordenamiento de partidas presupuestarias, con el objetivo de sostener el equilibrio de las cuentas públicas “cumpliendo con la ley”. La premisa central es preservar la hoja de ruta fiscal definida por el Presidente.

Presupuesto 2026: el Gobierno enfrenta una semana clave en el Congreso

El oficialismo descarta vetar el Presupuesto 2026 —o artículos específicos que puedan afectar la ecuación fiscal—, pero analiza los mejores mecanismos administrativos para consolidar el ajuste. En ese sentido, no se descarta el uso de decretos, una facultad que recaerá directamente sobre Adorni en su rol de jefe de la administración nacional.

En Casa Rosada aún recuerdan el antecedente del decreto firmado por Guillermo Francos, que, bajo el argumento de la falta de financiamiento, dejó sin efecto la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario. Ese esquema vuelve a estar sobre la mesa como opción de último recurso.



El martes 30 de diciembre, al mediodía, Adorni encabezará la última conferencia de prensa del año, y en el Gobierno no descartan anuncios vinculados al Presupuesto, la ejecución del gasto y el orden fiscal.

Aunque el Ejecutivo mantiene hermetismo sobre los próximos movimientos, en Balcarce 50 aseguran que nada alterará la estrategia de fondo. “Nosotros siempre vamos por la máxima; después terminamos aprobando los puntos centrales”, admitió una alta fuente oficial, una definición que sintetiza el método que Milei aplicó durante sus dos primeros años de gestión.

Mientras tanto, la Casa Rosada se prepara para un receso político durante enero, aunque Adorni no se tomará vacaciones. Aún resta la definición formal, pero todo indica que el oficialismo reactivará las sesiones extraordinarias a partir del 26 de enero, con actividad parlamentaria plena desde febrero.

