Las razones del Gobierno para tener un diciembre en calma

Una correcta aplicación del protocolo antipiquete. El fin del financiamiento a comedores ilegales. Y el control de las principales variables económicas. Esos son los principales argumentos que tiene el Gobierno cuando se le pregunta por los motivos por los cuales, por segundo año consecutivo, las protestas en las calles en el último mes del año dejaron de ser una constante, sobre todo con el recuerdo de las manifestaciones del 2001. Y con un dato: pagarán en tiempo y forma los vencimientos de deuda externa que tiene el Estado por delante.

Ante la consulta de PERFIL, un importante funcionario de la gestión de La Libertad Avanza dijo el oficialismo arriba a la última escala de 2025 de la mejor manera. Y, citando a Javier Milei, confirman que conseguirán pagar los vencimientos de deuda. En la Casa Rosada, indican que ese el principal motivo por el que el riesgo país está en niveles muy bajos.

Por otro lado, la mencionada voz libertaria evaluó que gracias a las políticas que implementó el ministerio de Seguridad desde Patricia Bullrich hasta Alejandra Monteoliva, jefas de la cartera, el oficialismo ganó la calle. Por lo cual, distintos sectores sindicales y sociales no lograron cortar el tránsito como en años anteriores. “Hacemos cumplir la ley, nada más”, sintetizó.

En otro orden, la Casa Rosada señala que eran habituales las demandas de muchos colectivos sociales en esta época del año pidiendo alimentos para comedores que no existían. “Se cortó el curro del financiamiento, se cortaron las protestas”, afirmaron.

Sin dudas, plantean en la primera línea de La Libertad Avanza, las medidas implementadas para contener las manifestaciones están acompañadas por una calma económica: el dólar oficial se controló, dicen. Al mismo tiempo que la inflación está en niveles aceptables. Aunque en el espacio violeta insisten en que debería existir un descenso pronunciado del índice de precios en los próximos meses. El 2,5% de noviembre no alcanza, subrayan.

