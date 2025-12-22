El Riesgo País de Argentina finalizó la jornada de este lunes 22 de diciembre de 2025 con una caída del 0,50%, situándose en los 570 puntos básicos. Esta mejora en el indicador financiero se dio en un contexto de avance para los bonos soberanos, que ganaron en promedio un 0,4%, mientras el mercado asimila las proyecciones de acumulación de reservas y el nuevo sistema de bandas para el dólar oficial. El índice S&P Merval, por su parte, mostró una leve corrección del 0,10% tras haber rozado niveles récord en las ruedas previas.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

De acuerdo con los datos suministrados por Rava Bursátil, el Riesgo País cerró este lunes en 570 puntos. El indicador inició la jornada con un valor de apertura de 575 unidades y llegó a tocar un mínimo diario de 569 puntos antes de estabilizarse en el valor final.

Riesgo país lunes 22 de diciembre

Esta cifra representa una disminución de 3 puntos básicos respecto al cierre del pasado viernes 19 de diciembre, cuando el índice se ubicaba en 573 unidades. El comportamiento del indicador refleja la confianza de los inversores ante el cumplimiento de las metas fiscales y la proximidad de los pagos de deuda previstos para el mes de enero.

La evolución del Riesgo País en la última semana

Durante los últimos siete días, el índice medido por el JP Morgan ha mostrado una notable volatilidad con una tendencia general a la baja. El miércoles 17 de diciembre, el indicador llegó a perforar el piso de los 560 puntos, tocando un mínimo intradiario de 555 unidades, el nivel más bajo registrado en los últimos siete años. Sin embargo, hacia el cierre de esa misma semana, se produjo un rebote técnico que devolvió al índice a la zona de los 573 puntos el viernes 19, según los registros históricos de Rava.

Esta dinámica semanal estuvo impulsada principalmente por el anuncio oficial del nuevo esquema de bandas móviles para el dólar oficial y la proyección de compra de reservas internacionales. Estos factores permitieron que, por primera vez en años, los bonos Globales argentinos operaran con rendimientos de un dígito, facilitando la compresión de la sobretasa que paga el país frente a los activos del Tesoro de los Estados Unidos.

Pese a las oscilaciones diarias, la tendencia de mediano plazo se mantiene contractiva. A principios del mes de diciembre, el Riesgo País oscilaba por encima de los 630 puntos básicos, lo que demuestra una reducción superior a las 60 unidades en lo que va del mes. Los analistas del mercado local coinciden en que la estabilidad del tipo de cambio y el superávit fiscal han sido los pilares que permitieron perforar la barrera de los 600 puntos durante la segunda quincena de diciembre.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero elaborado por el banco de inversión JP Morgan que mide la diferencia de tasa de interés que pagan los bonos de una nación emergente frente a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, considerados "libres de riesgo". Esta brecha, conocida técnicamente como spread, se expresa en puntos básicos; por ejemplo, una diferencia de 5 puntos porcentuales equivale a 500 puntos básicos de Riesgo País.

Conceptualmente, este índice traduce la percepción del mercado sobre la capacidad y voluntad de un país para cumplir con sus obligaciones financieras. "Lo que intenta traducir el riesgo país es justamente el riesgo que tiene un país de cumplir con sus obligaciones", explica la bibliografía financiera, señalando que factores como el superávit fiscal, el nivel de reservas y la estabilidad política son determinantes en su cálculo.

Cuando el Riesgo País disminuye, significa que los inversores perciben una menor probabilidad de incumplimiento de pago (default), lo que abarata el costo del financiamiento tanto para el Estado como para las empresas privadas del país. Por el contrario, un índice elevado señala desconfianza en la economía y dificulta el acceso al crédito internacional, exigiendo tasas de interés mucho más altas para atraer capitales.