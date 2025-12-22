En una jornada marcada por la expectativa de los inversores locales, las principales divisas digitales operan con variaciones mixtas en el mercado argentino, reflejando el pulso global de los activos.

A cuánto cotiza Bitcoin hoy

Precio en dólares: u$s 88.503,00

Precio en pesos: $ 138.853.650,00

Cotización criptomonedas lunes 22 de diciembre

Bitcoin es la primera moneda digital descentralizada, lanzada en 2009 por una entidad bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Funciona sin un banco central o administrador único, permitiendo transacciones directas entre usuarios mediante criptografía.

A cuánto cotiza Ethereum hoy

Precio en dólares: u$s 2.994,33

Precio en pesos: $ 4.707.179,50

Ethereum es una plataforma de código abierto basada en tecnología blockchain que permite la creación de contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Su criptomoneda nativa, Ether, es la segunda más grande del mercado mundial.

A cuánto cotiza Binance hoy

Precio en dólares: u$s 866,15

Precio en pesos: $ 1.342.532,50

Binance Coin (BNB) es el activo digital emitido por Binance, uno de los mayores intercambios de criptomonedas del mundo. Se utiliza para pagar comisiones en su plataforma, participar en ventas de tokens y realizar pagos en comercios adheridos.

