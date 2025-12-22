Las escrituras de compraventa en CABA cayeron 8,8% en noviembre a pesar del boom de hipotecas

La cantidad de escrituras de compraventa de inmuebles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró en noviembre de 2025 una baja del 8,8% respecto al mismo mes del 2024, de acuerdo con un informe difundido por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.

En total, se firmaron 5.250 escrituras, frente a las 5.755 registradas en noviembre de 2024. El monto total de las transacciones ascendió a $885.985 millones de pesos, lo que representa un incremento interanual del 51,5%.

En la comparación con octubre de 2025, la actividad mostró una merma del 25,2%, cuando se habían efectuado 7.018 operaciones. En el acumulado de los primeros once meses de 2025, las escrituras con hipoteca sumaron 13.065 actos, lo que representa un aumento del 238% respecto al mismo periodo del año anterior.

El monto medio de las escrituras fue de $168.759.187 millones de pesos, equivalente a US$ 115.718 según el tipo de cambio oficial promedio, con un crecimiento en moneda estadounidense del 16,3% en un año, y un crecimiento de 66,1% en pesos.

Hipotecas: el mejor año desde el 2017

En cuanto a las operaciones con hipotecas, en noviembre se formalizaron 737 actos, lo que implica una baja del 22,4% respecto al mismo mes del año pasado. En los primeros 11 meses se contabilizan 13.065 (+238%), siendo este el mejor año desde el 2017.

La presidenta de la entidad, Magdalena Tato, proyectó que “nos encaminamos a cerrar un año cerca de las 70 mil operaciones, que se ubicaría dentro de los primeros seis mejores desde cuando comenzamos a medir la serie en 1998. Con esa lectura de un muy buen año, nos desafía a mejorar condiciones para el 2026”.

No obstante, señaló que “las operaciones con crédito bajaron a la mitad de octubre, por más que haya sido un mes atípico debido a las elecciones, en donde hubo una congestión de escrituras allí. Pero que hayan desacelerado esas hipotecas explica claramente que el efecto multiplicador (donde se generan otras compraventas) tiende a frenarse”.

“Si totalizamos cerca de 14000 hipotecas en 2025, sería el segundo mejor año en este aspecto. Quiere decir que con un poco más de carpetas activas podría haber sido el mejor balance desde que tenemos la medición desde 2009. Es por ello que insistimos en redoblar la creatividad para que el acceso a la vivienda sea una oportunidad en Argentina y, claramente, un círculo virtuoso”, continuó comentando Tato.

En referencia al impacto que la situación macroeconómica genera en el sector, puntualizó: “Lo más relevante para la recuperación de las escrituras será la estabilización de las variables económicas y recuperar el crédito a largo plazo. Mientras eso no ocurra, veremos un mercado oscilante y expectante”.

