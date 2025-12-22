El arquitecto y fundador de Reporte Inmobiliario, Germán Gómez Picasso, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en el mercado inmobiliario argentino, el cual atraviesa una etapa de ajustes y expectativas cruzadas ante la caída del porcentaje de escrituras registrado durante el mes de noviembre.

Según detalló Germán Gómez Picasso, “los números de noviembre, que son los que trascendieron hoy, muestran cierta retracción en la cantidad de escrituras con respecto al año pasado”, una situación que atribuyó a factores coyunturales.

Cómo estuvo el sector inmobiliario durante el período electoral

En ese sentido, precisó que, “los datos de noviembre son datos de un mes, un mes y medio antes, cuando en realidad estábamos con todo el tema pre eleccionario” y agregó que, “habían empezado a subir las tasas hipotecarias a los bancos”.

A pesar de ese escenario, Gómez Picasso remarcó que el nivel de actividad se mantuvo firme. “A pesar de eso, la cantidad de escrituras siguió siendo un número bastante bueno”, afirmó. También destacó que en la provincia de Buenos Aires “se mantuvo de todas maneras un poquito por encima del mismo mes del año pasado”.

Fuerte caída del porcentaje de escrituras durante noviembre

Uno de los datos más sensibles del informe es la baja en la participación del crédito hipotecario en las operaciones. En este contexto, explicó que hasta septiembre y octubre “veníamos con un 20% de las compraventas que se venían dando con crédito hipotecario”, pero advirtió que, “con los datos de hoy de noviembre, el porcentaje de escrituras cayó a la mitad, al 10% en Ciudad de Buenos Aires y al 14% en Provincia de Buenos Aires”.

De cara a los próximos meses, el entrevistado subrayó la necesidad de monitorear el comportamiento de las entidades financieras. “Vamos a tener que seguir con mucha atención qué es lo que pasa en los próximos meses con el tema de los bancos, las tasas hipotecarias y el otorgamiento de crédito”, señaló.

A su vez, consideró que el actual vínculo entre inflación y dólar puede convertirse en un factor positivo para el mercado. “Se supone la seguridad de la gente de que si el dólar va a seguir a la inflación, que no se te desface ese elemento”, explicó.