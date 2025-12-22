El mercado inmobiliario bonaerense creció 2% en noviembre interanual, pero desaceleró fuerte frente al mes anterior

El mercado inmobiliario de la provincia de Buenos Aires cerró noviembre de 2025 con una evolución positiva en la comparación interanual, aunque con señales de moderación frente a los meses previos. Según las estadísticas difundidas por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, durante el mes se concretaron 12.483 operaciones de compraventa, lo que representa un incremento del 2% respecto de noviembre de 2024. El dato preocupante es que las operaciones se retrajeron casi 20% respecto al mes previo, aunque desde el colegio lo relacionaron con un "efecto calendario".

“El mercado mostró buenas señales, pero faltan medidas para el crecimiento”

El dato confirma que, pese a un contexto económico marcado por la cautela y la incertidumbre electoral, el sector mantiene niveles de actividad superiores a los del año pasado, consolidando una tendencia de recuperación gradual que se observa desde comienzos de 2025.

Más operaciones que en 2024, pero fuerte caída frente a octubre

En la comparación mensual, el desempeño fue menos favorable. Las 12.483 compraventas de noviembre implican un descenso del 19% respecto de octubre de 2025, cuando se habían registrado 15.321 actos. Desde el Colegio de Escribanos explican que esta baja responde, en parte, a un efecto calendario y a una normalización tras meses de mayor dinamismo.

El presidente de la entidad, Guillermo Longhi, analizó los números y señaló que “las cifras de noviembre muestran una evolución interanual positiva del mercado inmobiliario bonaerense, aunque con una moderación en relación con los meses previos”. En ese sentido, explicó que muchas de las operaciones cerradas en noviembre habían sido negociadas durante septiembre y octubre, meses de mayor intensidad comercial.

Hipotecas: suba interanual, pero derrumbe mensual

Uno de los datos más relevantes del informe está vinculado al crédito. Durante noviembre de 2025 se registraron 1.477 hipotecas, lo que implica una caída del 43% frente a octubre, cuando se habían contabilizado 2.600 operaciones. Sin embargo, en la comparación interanual se observa una suba del 4% respecto de noviembre de 2024, lo que sugiere una recuperación todavía incipiente del financiamiento hipotecario.

Para Longhi, esta dinámica refleja un comportamiento más prudente por parte de los compradores: “Esta variación mensual responde, en parte, a un contexto de mayor cautela, propio de un período electoral”, afirmó. No obstante, destacó que, más allá de las fluctuaciones coyunturales, el mercado continúa mostrando signos de vitalidad.

El mercado inmobiliario cierra 2025 con señales de reactivación tras un año de altibajos

En su balance final, el titular del Colegio de Escribanos remarcó que “los números continúan reflejando un crecimiento sostenido en lo que se refiere a cantidad de operaciones, lo que da cuenta de un mercado que sigue activo, aunque más prudente”. La entidad anticipó que seguirá monitoreando de forma permanente la evolución del sector, clave para la actividad económica provincial y para la recuperación del empleo vinculado a la construcción y los servicios inmobiliarios.

Así, noviembre dejó una señal clara: el mercado inmobiliario bonaerense mantiene el sendero de crecimiento interanual, pero enfrenta un escenario de mayor selectividad y cautela, en el que el crédito y la estabilidad macroeconómica seguirán siendo factores determinantes para sostener la recuperación en los próximos meses.

Qué esperan los empresarios inmobiliarios para 2026

De cara al próximo año, lo que se aprecia es una continuidad del clima actual y, sobre todo, un mayor optimismo. Miguel Ludmer, director de Interwin, señaló a PERFIL que el panorama es más auspicioso especialmente del lado de los desarrollistas, que están convalidando valores de tierra nuevos y que, además, están pudiendo trasladar estos precios actualizados a sus proyectos. En los sectores premium, incluso, ya se observan crecimientos de valores más notorios.

Alquilar un departamento en la costa costará 25% más este verano



"Creo sinceramente que hemos superado los precios del período 2016-2017, que habían marcado un verdadero techo. Por eso, lo que veo en la plaza —y muy particularmente del lado del desarrollador— es un renovado optimismo", señaló el empresario; al tiempo que agregó: "Si el mercado continúa convalidando estos niveles y se logra seguir atenuando la cuestión inflacionaria, no sería improbable que volvamos a ver créditos hipotecarios en un plazo no muy lejano. Ese regreso generaría un incremento sustancial en la cantidad de potenciales compradores con capacidad de compra efectiva, algo que podría convertirse en el motor del próximo ciclo expansivo del sector".

lr