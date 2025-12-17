Las expensas de los edificios u consorcios en Argentina registraron una suba del 2,27%, alcanzando un valor promedio de $242.532, según lo indicó en su último relevamiento la plataforma digital Octopus PropTech, que releva los datos de más de 130.000 hogares en todo el país.

Los datos surgen del análisis de liquidaciones que integran los costos habituales de un consorcio: salarios, cargas sociales, mantenimiento, abonos de servicios, seguridad, limpieza, compras y servicios públicos.

Cómo están compuestos los costos de las expensas

Si bien el promedio mensual alcanzó la cifra de $242.532, la distribución de los rubros que lo componen alcanzó diferentes incrementos de un mes al otro:

- Sueldos y cargas sociales: 24,12%

- Servicios Públicos: 17,43%

- Mantenimiento de partes comunes: 24,78%

- Administración: 7,77%

- Seguros: 4,42%

- Limpieza: 2,96%

Sueldos y servicios continúan ocupando los dos primeros lugares en octubre y noviembre, pero el rubro mantenimiento siguió aumentando su participación. Según indicaron en el informe, “el fenómeno responde a un cambio de comportamiento por parte de muchos consorcios”.

Por su parte, el CEO de Octopus, Nicolás Baccigalupo, opinó que “con un contexto más estable, los edificios están retomando obras y reparaciones que estuvieron frenadas durante casi todo 2024. La incertidumbre inflacionaria hacía imposible planificar gastos de mediano plazo; hoy eso cambió, y el rubro mantenimiento lo refleja”.

Qué está cambiando en la gestión de consorcios

Dentro del informe se resalta que, además de registrar los datos duros, los consorcios destinaron un apartado para detallar tres tendencias que consideran clave, ya que están impactando en los costos:

- Digitalización de la administración: La adopción de herramientas digitales redujo errores, duplicados y retrasos en conciliaciones, lo que derivó en gastos más controlados. Cada vez más consorcios incorporan plataformas de gestión, pagos online y reportes automatizados.

- Mayor previsibilidad salarial y tarifaria: A diferencia de 2024 —cuando los ajustes eran prácticamente mensuales— este año los acuerdos se espacian en el tiempo. Esto evita saltos abruptos en los gastos comunes.

- Crecimiento del mantenimiento preventivo: Los consorcios comienzan a invertir más en prevención para evitar costos mayores en el futuro. Reparaciones de bombas, pintura, ascensores y trabajos estructurales se reactivaron tras meses de postergación.

Expensas más costosas en otras provincias

Mendoza superó a todas las demás provincias en el décimo mes del 2025. En ese periodo las expensas de los edificios alcanzaron un valor de $262.061, seguido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ($236.576,10) y Neuquén ($201.407,62), según analizó un informe de la plataforma Octavo Piso, sobre una selección de 200.000 consorcios céntricos y estables, en 17 distritos del país.

El top 10 de las provincias con expensas más elevadas se completó con Entre Ríos ($190.339,30) Catamarca ($178.457,04), Buenos Aires ($165.049,26), Córdoba ($157.970,84), Misiones ($141.772,89) y Tucumán ($139.957,60)

En el otro extremo de la tabla se encuentran las 7 provincias con expensas más baratas del listado, en donde se se posicionaron Jujuy ($137.200,38), Río Negro ($124.496,59), Chubut ($112.108,60), Santa Fe ($111.728,21), Chaco ($76.873,80), Salta ($56.702,45) y San Luis ($50.541,93).

Por último, respecto al relevamiento anterior, que había sido realizado durante agosto, algunos de los cambios más importantes fueron que Neuquén pasó del 1º lugar al 3º, la Ciudad de Buenos Aires del 4º al 2º, y Mendoza del 2º al 1º.

