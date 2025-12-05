Consorcios mal asegurados: problemas y pérdidas millonarias

Pólizas que cubren poco… o nada
Muchos consorcios terminan contratando pólizas “de catálogo” ofrecidas por compañías o bancos. Son pólizas estandarizadas que no tienen en cuenta las características del edificio. El problema aparece cuando ocurre un siniestro: la cobertura no alcanza y tanto el consorcio como el administrador quedan expuestos a gastos inesperados y conflictos legales.
Los errores más frecuentes:
● Sumas aseguradas insuficientes ante incendio, filtraciones o daños por agua
● Coberturas que no incluyen ascensores, cristales, temporales o daños por tensión eléctrica
● Montos asegurados desactualizados que no reflejan el valor real del edificio
● Pólizas duplicadas
“Muchos administradores creen que con tener cualquier seguro ya están cubiertos, pero no siempre es así. Por eso, cuando los asesoramos, revisamos la póliza, explicamos qué cubre realmente y la adaptamos a la realidad del edificio. De nada sirve pagar un seguro que no protege: es tirar plata a la basura y poner en riesgo al consorcio”, explican los asesores.
Que puede pasar si el consorcio está mal asegurado
Impacto para el administrador:
● Riesgo legal: el administrador puede enfrentar reclamos legales.
● Reputación negativa: una mala gestión puede dañar la confianza de los vecinos, complicando la relación con el consorcio y perdiendo oportunidades de seguir gestionando o ser recomendado.
● Mayor carga administrativa: lidiar con reclamos, pagos extraordinarios y disputas internas aumenta la carga de trabajo y el estrés del administrador
Impacto para los vecinos:
● Aumento de expensas o pagos adicionales: para cubrir los gastos extraordinarios no cubiertos.
● Conflictos internos y retrasos en reparaciones: al no estar cubierta la totalidad del siniestro, las reparaciones pueden demorarse mientras se consigue financiamiento. Además se pueden generar tensiones con la administración por la demora o por tener que aportar dinero extra.
● Pérdida de patrimonio: los daños que no se cubren adecuadamente afectan directamente la inversión de cada propietario.
Cómo asegurarse de proteger el consorcio
Agustin Prats, uno de los asesores del Grupo, menciona 3 puntos claves:
1. Revisar la póliza: ver qué coberturas tiene, si las sumas aseguradas alcanzan, que la póliza no tenga mucha “letra chica”.
2. Hacerlo en compañías de primera línea: muchas demoran meses en pagar siniestros y otras están prácticamente quebradas. “Contratar el consorcio en estas compañías de seguros es como tirar la plata a la basura” sostiene Agustin Prats.
3. No hacerlo con planes “estandarizados”: los edificios no son todos iguales, por eso es clave la gestión de un productor de seguros que analice y tenga en cuenta las necesidades de cada edificio.
El asesor agrega que, para la protección del edificio, es clave trabajar comprometidamente entre el agente de seguros y el administrador del consorcio.
Nosotros trabajamos codo a codo con los administradores. Más allá de enviar un simple presupuesto como cualquier aseguradora, nos comprometemos a revisar sin cargo las pólizas del consorcio y mejorarlas en caso de ser necesario. El objetivo es hacer un diagnóstico, para asegurarnos de que estén realmente cubiertos, sin pagar de más y que la administración sume valor a su gestión” explica Agustin.
Datos de contacto
11 6860-0299 (Agustin Prats) / 11 6268-3331 (Ariel Prats)
Web: https://pratsproductoresdeseguros.com
Instagram: grupo.prats
Dirección: Bahía Blanca 115, Wilde