Giorgio Redaelli: la nueva colección que redefine el lujo italiano para estas Fiestas

La nueva colección se destaca por el protagonismo del lino y el algodón premium, tejidos que expresan soltura, frescura y una caída natural que pocas marcas logran trabajar con tanta precisión. Cada prenda está confeccionada con la mirada puesta en el hombre que valora los detalles: el que disfruta de un cuello bien construido, de un botón de nácar verdadero, de una textura que dice más que cualquier estampa.

En esta temporada, las camisas en tonos crudos, azules italianos y tierras suaves se convierten en piezas clave para renovar el guardarropa o sorprender con un regalo que realmente marque diferencia. A ellas se suman camisas de edición limitada, inspiradas en el verano mediterráneo, con un fit moderno y una construcción artesanal que refuerza el sello de la casa.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Pero el lujo no está solo en la prenda: está en la experiencia. Quien ingresa a un local de Giorgio Redaelli, en Buenos Aires o Asunción, vive un mundo donde cada elección se piensa de manera personalizada. Desde recomendaciones de looks completos hasta opciones de combinaciones ideales para las celebraciones de fin de año, la marca pone al cliente en el centro, ayudando a convertir cada compra en un momento especial.

En una época donde el consumo masivo suele opacar lo auténtico, Giorgio Redaelli propone volver a lo esencial: regalar calidad, durabilidad y estilo verdadero. Por eso, esta colección se presenta como una selección perfecta para quienes buscan obsequios con significado. Una camisa artesanal. Un look completo para el brindis. Un conjunto que transmita carácter y elegancia sin esfuerzo.

Estas Fiestas son una oportunidad para elegir regalos que acompañen durante años, que cuenten una historia y que transmitan identidad. Giorgio Redaelli invita a vivir el espíritu italiano en su máxima expresión: lujo honesto, diseño impecable y piezas que elevan cualquier ocasión.

Buenos Aires, Argentina

San Jose 548 – Juana Manso 1671 – 25 de Mayo 392

Asunción, Paraguay

Alejandro Villamayor y Capitán EmeterioMiranda

Instagram @GRedaelli