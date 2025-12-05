Agroindustria 2025: resiliencia, eficiencia y el ascenso de la sustentabilidad en Argentina

En un año marcado por desafíos económicos, uno de los fenómenos más destacados fue la aceleración de la integración vertical dentro de las cadenas de valor. Cada vez más empresas buscan controlar sus insumos, procesos y productos finales para ganar eficiencia y estabilidad de costos.

Dentro de este escenario, SOYAr se consolidó como uno de los casos más singulares del país. Desde su planta en Santa Fe, la empresa logró escalar un modelo de bioindustria integrada que combina tecnología química, producción limpia y eficiencia operativa. Su cartera abarca aceites, proteínas, biolubricantes, biograsas, detergentes y coadyuvantes para soluciones agrícolas, lo que la posiciona como proveedor estratégico para industrias, talleres, productores y distribuidores de la región.

Gabriel Maurino, titular de la compañía, señaló a Perfil: “El 2025 nos mostró que el valor agregado en origen es una gran oportunidad para el sector. Cada kilo que procesamos es empleo, industria y competitividad para Argentina. Nuestro compromiso es seguir transformando materia prima en productos de alto valor que puedan competir en cualquier mercado.”

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Otro eje que marcó el 2025 fue el crecimiento de la demanda de soluciones sustentables. Productores agrícolas, talleres, industrias y cooperativas comenzaron a elegir alternativas de bajo impacto ambiental, tanto por conciencia ambiental como por eficiencia económica. Ya que los biolubricantes vegetales, detergentes industriales biodegradables y coadyuvantes de base natural, permiten bajar costos y muestran una mejor calidad en sus aplicaciones.

En este contexto, empresas como SOYAr reportaron un aumento significativo en consultas por líneas ecológicas, especialmente en aplicaciones agrícolas y de mantenimiento industrial.La empresaapunta a liderar el crecimiento del segmento sustentable y proyecta ampliar su capacidad y fortalecer su red comercial en 2026, consolidando la transición hacia productos de origen vegetal.

De cara al 2026, las proyecciones coinciden en tres tendencias principales: mayor eficiencia operativa, sustitución progresiva de productos derivados del petróleo por alternativas vegetales y fortalecimiento del valor agregado en origen.El desafío para SOYAr y empresas del rubro, será consolidar esta transformación sustentable, apoyada en tecnología, conocimiento y el protagonismo de las pymes del interior.

Gabriel Maurino

Titular de SOYAr

3471683179