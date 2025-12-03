¿Te duele y los tratamientos con antiinflamatorios no te dan resultado?

El dolor crónico y el envejecimiento precoz constituyen una nueva pandemia según la Organización Mundial de la Salud. La advertencia se centra en el aumento preocupante de los trastornos musculo esqueléticos (más de 150 tipos de enfermedades), que causan limitaciones físicas.

Parece lejano, pero la verdad es que a todos nos pasó alguna vez (o varias veces) que nos doliera la columna lumbar, la cintura, el cuello o las articulaciones como las rodillas o la cadera, hasta hay personas que sufren de fibromialgia, que les duelen los músculos y tienen múltiples puntos de dolor a la vez. Lo interesante es que a todos nos dieron antiinflamatorios con o sin corticoides o relajantes musculares, en forma de pastillas, infiltraciones, bloqueos o inyecciones intramusculares. Pero, ¿lo resolvió?

Estamos tan acostumbrados a tratar los síntomas que dejamos de pensar en lo que causa las lesiones, por ejemplo, ¿qué deforma los discos?, ¿qué causa las enfermedades degenerativas de articulaciones? o ¿qué hace que cada vez estemos con menos fuerzas o ganas? ¿Alguna vez te preguntaste qué hace que te levantes cada vez más dura/o? ¿qué hace que se gasten tus caderas? Pero más importante que todo, ¿podemos evitarlo o enlentecer su avance?

Hoy te propongo un tratamiento funcional donde tus elecciones (lo que haces o dejas de hacer) durante el día son el tratamiento médico. Acá te dejo lo que debes implementar,

1) Ejercitá el pensamiento positivo (disminuye el estrés)

2) Disminuí la inflamación consumiendo alimentos vivos sin ultraprocesados, ni trigo, ni azúcar refinada y toma 2 litros de agua.

3) Lográlibertad de movimiento y flexibilidadantes que fuerza (disminuye el dolor)

4) Busca descansar 8 horas

5) Realiza una actividad divertida durante tu día.

Realizando este tratamiento, en alrededor de 2 meses vas a notar los cambios en tus síntomas.

