Emprender con propósito: cómo transformar la contaduría en un servicio humano y cercano.

Detrás del estudio están las contadoras Molina Agostina Ayelén y Speciale Daniela Cecilia, dos profesionales que decidieron unir su experiencia y su vocación de servicio para ofrecer una asesoría integral, pero también humana.

“Creemos que detrás de cada Negocio, Proyecto hay personas, un sueño y mucho esfuerzo”.

Esa mirada es la que guía su forma de trabajar: asesorar, ordenar y acompañar a cada cliente para que pueda enfocarse en lo que realmente importa —hacer crecer su negocio— mientras ellas se ocupan del cumplimiento y la planificación fiscal.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El propósito de S&M no se limita a resolver tareas contables: buscan simplificar la información, acercarla al lenguaje cotidiano y generar confianza a través de la comunicación clara.

“Queremos que el cliente entienda lo que está haciendo, que se sienta acompañado y seguro. Nuestro trabajo es brindar tranquilidad”, explican.

Con presencia en La Plata en calle 48 n1165 2ª y C.A.B.A. en calle Sarmiento 643 5to piso, S&M continúa creciendo con una fuerte impronta de calidad, responsabilidad y compromiso con cada cliente sin perder el trato personalizado que las caracteriza.

Más que un estudio contable, una forma de acompañar proyectos con empatía y profesionalismo.

Instagram: @symservicioscontables

WhatsApp: +54 9 221 319-0356

WhatsApp: +54 9 221 612-5077