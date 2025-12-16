¿Y si en estas Fiestas brindás por vos?

Al principio será de a poco como cuando nos subimos por primera a un columpio, va a ser lento, iré para adelante y atrás, voy a girar mi cabeza para la derecha y después para la izquierda, con precaución, con sigilo, a veces con algo de miedo, y observaré el antes y el por delante. De pronto me paro, hago una pausa, y vuelvo a hamacarme, con algo más de seguridad,conuna pizca de confianza… miedo nuevamente? Tal vez, pero menos.
Llega el momento que hay que alzar la copa…, medio llena o medio vacía? Para brindar debería estar un poquito llena, no?Algunas gotas de optimismo, otrasde un reír por las cosas que salieron lindas,algunas por las que no salieron tan bien pero que formen un espumantede aprendizaje, de…qué me pasó acá, que puedo aprender, curar o hacer mejor?
Alzarás esa copa por vos, por tus seres amados, por los que te aman, y los que sentís incondicionales aunque sea por hoy, pero para emocionarte, respirar profundo y sentirte más liviano.
Con esto va a estar todo bien de repente?, de a ratitos sí, con instantes de felicidad,sí, sonrisas que sentirás eternas, sí; todo esto transitando este camino que se llama……”Acá va tu nombre”. Sendero que vas aprendiendo a recorrer porque te animaste a hacerlo tuyo con todo lo que implica. Has sentido angustia, ansiedad, desesperación, soledad, has querido gritar, y pedir “vení, no me dejes, te necesito”; algunas veces el otro no habrá querido volver, otras pudiste decidir vos y no regresar; hubo otras que pegaste el salto más importante de tu vida y te la jugaste sin saber que había del otro lado pero no te ibas a arrepentir porque es TU CAMINO, por primera vez es tuyo.
Por todo esto, en estas Fiestas, no sabemos si vas a estar dónde querés estar, pero te convoco a tener una sonrisa cómplice con vos mismo,guiñate un ojo, respirá profundo, porque ya comenzaste a verte; te va a empezar a gustar lo que ves, y ahí, en ese preciso instante el chin chinpor vos y con vos.
Felicidades!
Lic. Fabiana Freire (MN 62895)
