¿Volver a empezar? ¿Hasta cuándo te vas a postergar?

Hacemos cuentas, no solo de dinero: lo que logré, lo que no, lo que postergué, lo que me prometí y no cumplí. Y ahí aparece una pregunta que duele, pero también despierta: ¿qué te vas a prometer para 2026?

No hace falta una transformación épica. Hace falta un primer paso real. Volver a estudiar no es volver al aula del pasado: es construir una versión nueva de vos, con un ritmo posible y un propósito claro. Muchas veces no es falta de capacidad: es cansancio, miedo, vergüenza o esa idea silenciosa de que “ya no es para mí”. Y sin embargo, llega diciembre, llegan los balances, y aparece una verdad incómoda: el tiempo pasa igual. La diferencia es qué hacés con él.

En ese camino, la matemática no es un obstáculo: es una herramienta de autonomía. Está en los balances, literalmente: en el presupuesto, en las cuotas, en los costos y en la planificación del mes. Y también está en algo más profundo: en tu capacidad de pensar con claridad, chequear y no aceptar cualquier respuesta solo porque suena convincente.

Hoy la inteligencia artificial puede ayudarte: explicarte, darte ejemplos y proponerte ejercicios. Pero hay algo que no puede darte de verdad: una mirada humana que te sostenga. Aprender no es solo entender un procedimiento: es atravesar la frustración, el “no me sale”, y aun así seguir. La IA no te sostiene cuando te querés rendir, y no construye comunidad.

En cambio, cuando aprendés con una persona o con un grupo, pasa algo distinto: hay acompañamiento, empatía, paciencia y un lenguaje compartido. Estás con gente que piensa, que pregunta, que se equivoca y vuelve a intentar… igual que vos. Una comunidad te recuerda que no sos el único/a al que le cuesta, y ese simple hecho te devuelve fuerza.

Por eso, si vas a empezar de nuevo, que no sea en soledad. Yo te acompaño para que no desistas: paso a paso, con método, práctica guiada y una comunidad que camina con vos. Que este fin de año no sea solo balance: que sea punto de partida. 2026 no se adivina: se construye.

Mi mail para que demos ese primer paso juntos/as: [email protected]

Más info: https://masmatematica.miryammazzitelli.com/despegue26