OSPAT y su presidente Dr. Carlos Felice presentes en el Seminario para Líderes en Salud LATAM de Harvard 2025

En este contexto, apostando siempre por el saber y la capacitación continua, su Presidente Dr. Carlos Felice Fioravanti junto a otros miembros de la Obra Social, asistieron al Seminario desarrollado en la Escuela de Salud Pública de Harvard y en Harvard Medical School en la ciudad de Boston Massachusetts - USA, con la contribución de académicos y ejecutivos del Sector Salud en temas especializados en salud dentro del Programa Internacional para Líderes: “Construyendo Sistemas de Salud sustentables para el Futuro”, realizado entre el 1 al 5 de diciembre de esta año.

La participación del personal de nuestra Organización fue fundamental dado que el tema central trato de los nuevos modelos de financiamiento de la salud, entendiendo que los países en general no han encontrado una forma de hacer sustentable sus sistemas, producto del altísimo costo en tratamientos basados en genética, biotecnología e inmunología o terapias génicas a más de la prolongación de la vida, unida a los problemas de bajas tasas de natalidad.

El curso contó con personalidades relevantes e importante líderes de América Latina y África, lo que lo hizo altamente interactivo en la búsqueda de soluciones comunes en la toma de decisiones, siendo una experiencia sumamente enriquecedora, desde el área privada, pública, laboratorios, proveedores y financiadores.

La intervención de personalidades como David Alfonso Cabrera Vasconez (Director Médico Corporativo Holding de Clínicas de Quito – Ecuador), Fernando Araoz (Ex Minsitro de Salud de Chile) Enrique Echague (Director Médico Sanatorio Mater Dei Buenos Aires – Argentina) Maria Cecilia Rodriguez López (Directora de Planificación y Evaluación Superintendencia de Salud de Asunción del Paraguay, Angel Herraiz Tomei (Director Científico Mederic Barcelona – España), Carlos Maria de la Serna (Consultor Hominis S.A. – Argentina), Fernando Hugo Giannoni (Public Affairs&Communications Lead LATAM), Alex Ricardo Martins (Gerente de Programas Gubernamentales – Hospital Sirio Libanes – Brasil), Judit Diaz Bazan (Presidente Women Global Health y Ex Ministra de Salud de la Ciudad de Buenos Aires), Pablo Héctor Castelnuovo (Director General APSOT – Obra Social del Personal de Techint), Sandra Rocio Martínces Bareiro (Directora Hospital Regional Instituto de Previsión Social de Paraguay), Dr. Katlego Mothudi (Director General de la Junta de Financiadores de Atención Médica – Sudáfrica), Mercy Wangangi de Kenia, Victor Bompoe de Ghana, Kele Chiohini de Nigeria y Maturin Tchoumi de Marruecos hicieron de este Seminario un encuentro productivo en experiencias y conocimientos que emplearemos en nuestras organizaciones en pos de brindar una mejor salud a nuestros afiliados.