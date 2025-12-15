Aumento mamario: tecnología, criterio médico y planificación personalizada

La decisión de realizarse un aumento mamario nunca comienza en el quirófano, sino en el consultorio. El primer paso sigue siendo insustituible: una consulta médica inicial, en la que se revisan antecedentes de salud, características de la mama, calidad de la piel, postura, proporciones corporales y, sobre todo, expectativas. No se trata solo de aumentar el volumen, sino de armonizar el cuerpo respetando la anatomía y la historia de cada paciente.

Sobre esta base se incorpora hoy un recurso que cambió la forma de planificar la cirugía: los simuladores de realidad aumentada. Esta tecnología permite proyectar, sobre el propio cuerpo de la paciente, distintas combinaciones de volumen y forma. La persona puede verse de frente, de perfil y en movimiento antes de decidir. Lejos de ser un efecto visual llamativo, se transforma en una herramienta de diálogo que ayuda a traducir el deseo en objetivos quirúrgicos concretos y médicamente razonables. “En nuestra práctica diaria, esta instancia se volvió clave para ordenar expectativas y brindar mayor seguridad” Comenta Cutini.

El segundo eje de esta sofisticación, explica, son los implantes mamarios contemporáneos. Se trabaja con prótesis de gel cohesivo de silicona, con múltiples combinaciones de base, proyección y forma, y con diseños ergonómicos: la forma del implante se adapta a la posición de la paciente (de pie, acostada, en movimiento), acompañando el comportamiento natural de la mama y favoreciendo un resultado másarmónico y creíble. En manos entrenadas, esta variedad permite diseñar planes verdaderamente a medida.

El verdadero valor aparece cuando todos estos elementos se integran: evaluación clínica detallada, escucha atenta, mediciones precisas, simulación en realidad aumentada y selección cuidadosa de los implantes según el tórax, la mama y el estilo de vida de cada mujer. “En nuestro equipo trabajamos de manera sistemática con esta combinación de criterio médico, tecnología y materiales de últimageneración para planificar junto con cada paciente un aumento mamario seguro, previsible y personalizado”.

A la hora de elegir dónde operarse, no solo importa el quirófano: es fundamental que el consultorio ya funcione con este nivel de precisión y transparencia. Allí es, en realidad, donde comienza la cirugía.

