ESTRÉS, INFARTO Y ACV

Te sentís cansado, estresado, agotado, pasado de revoluciones?Si es así te advierto que estas en riesgo y tal vez y sin exagerar podrías estar a un paso del infarto o de un ACV.

La enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad en el mundo y está provocada principalmente por la aterosclerosis que es el depósito de placas de grasa y células inflamatorias (placa de ateroma) en las arterias del cuerpo. Dichas placas de ateroma cuando se inflaman por diversos factores (presión arterial alta, diabetes mal controlada, sedentarismo, tabaquismo y sobretodo el estrés) pueden romperse y formartrombos que obstruyan las arterias del corazón o del cerebroprovocando un infarto o un accidente cerebrovascular (ACV).

En mi experiencia comocardiólogodirector de programas de rehabilitación cardiovascular la relación entre estrés emocionalprevio a un evento cardiovascular ocurre en la mayoría de los casos, por lo cual es de suma importancia la disponibilidad de herramientas para bajar el nivel de estrés.

Las sociedades científicas recomiendan como parte de un estilo de vida saludable, a la meditación mindfulness enfocada en la atención plena como una de estas herramientas. Por otro lado, la música relajante instrumental se convierte en aliada, como un bálsamofácilmente disponible desde el lugar donde te encuentres.

Cuando escuchamos música relajante instrumental se produce en nuestro cuerpo una respuesta psiconeuroinmunoendócrina caracterizada por:

Activación del sistema parasimpático de calma, relajación y recuperación, provocando un descenso de la presión arterial, de las pulsaciones y un aumento de la variabilidad de la frecuencia cardíaca resultando en una mejor salud arterial y menor inflamación. Descensodel cortisol, adrenalina y angiotensina (hormonas relacionadas al estrés y relacionadas con la ocurrencia de diabetes e hipertensión arterial). Efecto a nivel del sistema límbico en el cerebro,mejorando la gestión de nuestras emociones y favoreciendo la comunicación bidireccional corazón cerebro. Efecto antiinflamatorio a nivel de las placas de ateromas.

Llevándolo a la práctica te recomiendo: actividad física 150 a 300 minutos por semana de ejercicio combinado (aeróbico y fuerza muscular),descanso adecuado, alimentación saludable, hidratación suficiente. Tomarte 5 a 15 min dos veces al día para meditar y escuchar música relajanteinstrumental para bajar tu nivel de estrés y mantenerte en equilibrio y armonía.

Por último, no olvides realizarte los chequeos cardiovasculares periódicamente.

Instagram: @drlucianolopiccolo

Spotify: Luciano Lopiccolo

Facebook: luciano.lopiccolo

Web: lucianolopiccolo.blogspot.com

Email: [email protected]