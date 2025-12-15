lunes 15 de diciembre de 2025
GUíA DE PROFESIONALES PNT
CONTENT PERFIL

¿Cómo elegir accesorios de fiesta según tu tipo de rostro?

¿Te pasa que llegan las fiestas y lo primero que pensás es qué accesorio sumar a tu look? Aros, collares, pulseras o anillos suelen ser ese “detalle especial” que transforma un outfit simple en uno más festivo. Pero más allá del brillo o de lo que esté en tendencia, hay una pregunta clave que vale la pena hacerse: ¿qué accesorios realmente te favorecen? Galería de fotos

¿Cómo elegir accesorios de fiesta según tu tipo de rostro?
¿Cómo elegir accesorios de fiesta según tu tipo de rostro? | CONTENT PERFIL

Muchas veces creemos que elegir accesorios es algo menor, casi intuitivo. Sin embargo, cuando entendemos nuestro tipo de rostro, esa elección se vuelve mucho más consciente. El accesorio correcto no solo decora: enmarca, equilibra y estiliza. Por eso, antes de salir a comprar, conviene mirarse al espejo y reconocer las propias líneas.

¿Tu rostro es redondo? Entonces los aros largos, rectos o geométricos pueden ayudarte a generar verticalidad y estilizar visualmente.
¿Es cuadrado? Las formas curvas, las argollas finas y los diseños circulares suavizan los ángulos.
¿Es alargado? Las piezas más cortas o con volumen cerca del lóbulo ayudan a equilibrar la longitud.
¿Ovalado? Es el más armónico y permite jugar con casi todos los tamaños y diseños.
¿Triangular o corazón? Los accesorios que aportan volumen en la parte inferior compensan la amplitud de la frente.
¿Diamante? Con pómulos protagonistas, conviene evitar sumar volumen en esa zona y dirigir la mirada hacia arriba o hacia abajo.
¿Hexagonal? Las facciones marcadas se ven más armoniosas con accesorios curvos, livianos y con movimiento.

¿Y qué pasa con los collares? También comunican. Los largos estilizan, mientras que los cortos llevan la atención directamente al rostro. En looks de fiesta, donde muchas veces hay brillo o textura en la prenda, el equilibrio vuelve a ser la clave.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

Un último detalle: El metal. ¿Plata u oro? No es solo una cuestión de gusto: la colorimetría define cuál ilumina mejor tu piel. Cuando los accesorios dialogan con tus facciones y tus colores personales, la imagen se vuelve coherente, auténtica y expresiva.

Por Nancy Carolina Sosa
Asesora de Imagen – Especialista en Colorimetría y Estilismo

Web: nancycarolinasosa.com
Instagram: @soy_nancycarolina
LinkedIn: Nancy Carolina Sosa
Correo: [email protected]
WhatsApp: 2317-484727

También te puede interesar
En esta Nota