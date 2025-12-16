María Soledad Vaudagna: el corazón detrás de Sensualité

Emprendió desde un deseo simple y poderoso: ayudar a que cada mujer se sienta bien con lo que ve en el espejo. Lo que comenzó como un pequeño local de lencería se convirtió, con el tiempo, en un espacio donde cada clienta encuentra contención, asesoramiento y una mirada honesta que la impulsa a animarse un poco más.

Sole —como la conocen quienes la rodean— se formó, se reinventó y aprendió a escuchar. A escuchar a sus clientas, sus miedos, sus cambios, sus necesidades reales. Y así descubrió que su propósito no era vender ropa, sino acompañar procesos, liberar inseguridades, vestir historias de vida y ayudar a otras mujeres a descubrir su mejor versión.

Hoy, Sensualité es el reflejo de su propia evolución: una marca cálida y cercana.

Su misión es simple: que cada clienta se sienta segura, cómoda y auténtica con lo que elige vestir.

Historia Sensualité, por María Soledad Vaudagna:

“Sensualité nació hace seis años con la intención de redefinir la forma en que las mujeres consumen moda y lencería en Santa Fe. Comenzamos como un local tradicional, pero desde el inicio entendí que el mercado estaba listo para algo distinto: una propuesta que combinara sensualidad, funcionalidad y asesoramiento profesional.

El nombre Sensualité —‘sensualidad’ en francés— expresa lo que para mí es el núcleo de la marca: empoderar a la mujer desde su propia esencia, no a través de un ideal externo, sino desde su estilo real, cotidiano y posible.

En los últimos años, el comportamiento de consumo en el rubro textil cambió radicalmente. La mujer dejó de comprar por impulso o tendencia pura: hoy busca soluciones, experiencias y marcas que la entiendan. Vimos ese cambio antes de que se instalara, y por eso fuimos pioneras en traer un concepto nuevo a la ciudad: la lencería como prenda exterior. No como un capricho, sino como una respuesta a un deseo latente de expresión y autenticidad.

Pero una prenda, por sí sola, no resuelve. Y ahí descubrimos nuestra verdadera fortaleza.

Sensualité evolucionó de ser un local de moda a convertirse en una marca de acompañamiento, asesoramiento y construcción de estilo. Empezamos a sumar marcas que respondieran al nuevo hábito de uso, nos capacitamos en imagen, tendencias y análisis de cuerpo, y diseñamos una experiencia integral.

Hoy entendemos que no competimos con las plataformas online, porque jugamos en otra categoría: nosotras ofrecemos conocimiento, tendencia aplicada y una solución concreta a la pregunta diaria de nuestras clientas: ‘¿Qué me pongo para mi vida real?’

Esa es nuestra visión. Ser una marca en evolución constante, con un equipo que se capacita de manera permanente, y con un propósito claro: acercar moda de calidad, pero también simplificarle la vida a las mujeres que confían en nosotras.

Sensualité es una marca que escucha, que observa, que anticipa.

Y nuestro desafío —y nuestra misión— es seguir transformando la manera en que las mujeres se visten y se ven a sí mismas, acompañándolas en cada etapa, todos los días.”

