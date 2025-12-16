Ganancias y Bienes Personales: criterios para un cierre fiscal preciso y eficiente

Ganancias: puntos que deben verificarse antes del cierre

En el Impuesto a las Ganancias, el primer paso es confirmar que todas las deducciones estén informadas y respaldadas. Las cargas de familia deben estar actualizadas y los gastos personales —medicina prepaga, seguros de vida y retiro, intereses hipotecarios, donaciones, honorarios médicos y educación— correctamente declarados.

Sugiero también revisar las percepciones vinculadas con consumos en moneda extranjera y servicios digitales. Son montos que, si no se imputan, pueden alterar el resultado final. Para quienes facturan como autónomos o administran una actividad económica, resulta imprescindible conciliar las retenciones informadas por clientes con los registros propios, ya que cualquier diferencia será advertida por el sistema de control de AFIP.

Bienes Personales: la relevancia de la posición patrimonial

En Bienes Personales, el análisis se centra en cómo se encuentra conformado el patrimonio al 31/12. Recomiendo revisar saldos bancarios, inversiones financieras y pasivos vigentes, dado que cada elemento puede modificar la base imponible.

No todos los instrumentos financieros reciben el mismo tratamiento fiscal. Algunos plazos fijos, fondos comunes o títulos pueden estar alcanzados o exentos, por lo que conviene evaluar la composición de la cartera antes del cierre. También es importante verificar las valuaciones de inmuebles y vehículos para asegurar que coincidan con los parámetros exigidos por la normativa. Las deudas existentes al cierre, cuando son computables, deben considerarse para determinar el impuesto.

La utilidad de una proyección previa

Realizar una simulación de Ganancias y Bienes Personales antes del cierre permite anticipar diferencias, corregir omisiones y definir si resulta conveniente reordenar activos o ajustar anticipos. Es una instancia que ofrece claridad y evita sorpresas posteriores.

Conclusión

Un cierre fiscal bien trabajado es una herramienta de control y planificación. Analizar la información con precisión, revisar cada deducción y evaluar la posición patrimonial permite cumplir adecuadamente con las obligaciones y, al mismo tiempo, evitar pagar montos que no corresponden.

