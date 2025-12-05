Acompañar en la construcción de vínculos más sanos

¿Cómo fueron los inicios en tu profesión?

Mis inicios en la profesión fueron distintos a lo que cualquiera imagina al decir “soy psicóloga”. Cursé la carrera con interés, pero sin visualizarme profesionalmente. Incluso al recibirme sentí lo mismo: ¿y ahora qué sigue? Pensé que podría sostener mi antiguo trabajo mientras avanzaba lentamente, pero pronto quedé desempleada, con ganas de ejercer y sin saber por dónde empezar. Sin consultorio ni pacientes, seguí unos meses en relación de dependencia, hasta que envié mi currículum a varios centros de psicología y llegaron mis primeras consultas. Con el tiempo, mi agenda creció, mi vocación también, y seguí formándome con diplomaturas y especializaciones.

¿Cuál es tu especialización?

Actualmente me desempeño como psicoterapeuta de adolescentes y adultos jóvenes. No trabajo con una temática única, pero la mayoría de mis consultantes son mujeres que buscan mejorar su vínculo consigo mismas y su calidad de vida. Soy especialista en Terapia Cognitiva Integrativa y brindo asesorías, clases y capacitaciones a estudiantes y profesionales de la psicología en investigación y abordaje clínico. Además, soy profesora universitaria en la Universidad Abierta Interamericana, donde enseño investigación y estadística, y también dicto clases en diplomaturas de Terapia Cognitivo Conductual y terapia sistémica.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Qué te diferencia?

Un recorrido propio que configura un estilo particular de ejercer la psicología. Me distingue una mirada integral, la formación continua y una práctica flexible y actualizada. Promuevo un estilo terapéutico cercano, que acompaña la construcción de sentido y autonomía, más allá de la simple reducción de síntomas.

¿Qué expectativas tenés?

Me gustaría seguir ampliando mi experiencia y formación en investigación, además de continuar brindando capacitaciones. Uno de los temas más frecuentes en mi consultorio son las relaciones poco saludables. A raíz de las experiencias de mis consultantes, el trabajo de colegas y la información que circula, decidí comenzar a escribir un libro destinado al público general para ayudar a identificar relaciones narcisistas, orientar sobre cómo actuar y acompañar la construcción de vínculos más sanos.

Si comenzaras de nuevo, ¿harías diferente?

Confiaría más en mí. Entendí que uno nunca se siente del todo “listo”, y que la confianza se construye haciendo. Eso que veía como desventaja —haberme recibido joven— se convirtió en una fortaleza: conecto genuinamente con adolescentes y adultos jóvenes. No cambiaría esa autenticidad.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Instagram: psi.paulagerardi



