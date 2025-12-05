Acompañar en la construcción de vínculos más sanos

¿Cómo fueron los inicios en tu profesión?
Mis inicios en la profesión fueron distintos a lo que cualquiera imagina al decir “soy psicóloga”. Cursé la carrera con interés, pero sin visualizarme profesionalmente. Incluso al recibirme sentí lo mismo: ¿y ahora qué sigue? Pensé que podría sostener mi antiguo trabajo mientras avanzaba lentamente, pero pronto quedé desempleada, con ganas de ejercer y sin saber por dónde empezar. Sin consultorio ni pacientes, seguí unos meses en relación de dependencia, hasta que envié mi currículum a varios centros de psicología y llegaron mis primeras consultas. Con el tiempo, mi agenda creció, mi vocación también, y seguí formándome con diplomaturas y especializaciones.
¿Cuál es tu especialización?
Actualmente me desempeño como psicoterapeuta de adolescentes y adultos jóvenes. No trabajo con una temática única, pero la mayoría de mis consultantes son mujeres que buscan mejorar su vínculo consigo mismas y su calidad de vida. Soy especialista en Terapia Cognitiva Integrativa y brindo asesorías, clases y capacitaciones a estudiantes y profesionales de la psicología en investigación y abordaje clínico. Además, soy profesora universitaria en la Universidad Abierta Interamericana, donde enseño investigación y estadística, y también dicto clases en diplomaturas de Terapia Cognitivo Conductual y terapia sistémica.
¿Qué te diferencia?
Un recorrido propio que configura un estilo particular de ejercer la psicología. Me distingue una mirada integral, la formación continua y una práctica flexible y actualizada. Promuevo un estilo terapéutico cercano, que acompaña la construcción de sentido y autonomía, más allá de la simple reducción de síntomas.
¿Qué expectativas tenés?
Me gustaría seguir ampliando mi experiencia y formación en investigación, además de continuar brindando capacitaciones. Uno de los temas más frecuentes en mi consultorio son las relaciones poco saludables. A raíz de las experiencias de mis consultantes, el trabajo de colegas y la información que circula, decidí comenzar a escribir un libro destinado al público general para ayudar a identificar relaciones narcisistas, orientar sobre cómo actuar y acompañar la construcción de vínculos más sanos.
Si comenzaras de nuevo, ¿harías diferente?
Confiaría más en mí. Entendí que uno nunca se siente del todo “listo”, y que la confianza se construye haciendo. Eso que veía como desventaja —haberme recibido joven— se convirtió en una fortaleza: conecto genuinamente con adolescentes y adultos jóvenes. No cambiaría esa autenticidad.
