Expensas impagables: el 17% de los porteños no llega a cubrir los gastos mensuales del edificio

En diálogo con Canal E, Martín Elicagaray, especialista en tecnología aplicada a la propiedad horizontal, analizó el impacto económico de la morosidad en consorcios porteños y la fragilidad de los servicios esenciales en los edificios.

Crece la morosidad en los edificios: cada vez más vecinos no pagan

La morosidad en el pago de expensas en la Ciudad de Buenos Aires se mantiene en niveles elevados, alcanzando actualmente el 17%. Sin embargo, “no es siempre la misma persona la que no puede pagar”, aclaró Elicagaray, quien explicó que la deuda fluctúa mes a mes y afecta a distintas unidades. “A veces aparece un 20%, pero no son números alarmantes ni permanentes”, sostuvo.

Según el especialista, “el problema no es solo económico, sino también financiero”. Muchas personas “pagan según la penalización que tengan en su reglamento de copropiedad”, explicó. Si el edificio cobra multas o recargos importantes, los vecinos priorizan pagar las expensas; de lo contrario, “prefieren pagar otras cosas, como el colegio de los chicos, porque las expensas no te las cortan”.

El retraso en los pagos obliga a los consorcios a limitarse a cubrir gastos corrientes. “Hoy en día la mayoría de los consorcios no tienen expensas para gastos preventivos, solo para cubrir lo del mes a mes”, afirmó. Esto implica que cuando se produce una falla grave, como en el ascensor o la caldera, el costo extra debe ser cubierto por el resto de los propietarios.

Sin reservas y sin mantenimiento: edificios al borde del colapso

“El mantenimiento preventivo dejó de existir en muchos edificios”, aseguró Elicagaray, y alertó sobre las consecuencias. “Cualquier problema con un ascensor hoy cuesta entre un millón y un millón y medio de pesos”, detalló. En casos de morosidad del 10% o 15%, el resto del consorcio debe asumir esos costos imprevistos.

Las expensas, además, no dejan de subir, incluso cuando la inflación oficial se desacelera. ¿Por qué? “Porque suben los costos del mantenimiento, que son la base de la expensa: sueldos, servicios, proveedores”, dijo. La mayoría de los edificios solo paga lo básico, sin margen para mejoras ni mantenimiento adicional.

Respecto a las expensas extraordinarias, Elicagaray explicó que son cada vez más evitadas: “Generalmente se hacen por mejoras o arreglos muy puntuales. Hoy se busca pagar lo mínimo posible”. En ese contexto, destacó que “los controles de seguridad, como el mantenimiento de frentes y ascensores, siguen siendo obligatorios y deben cumplirse”.

Finalmente, advirtió que aunque los administradores pueden ser comprensivos con los vecinos que no llegan a pagar, “hay obligaciones que deben cumplirse sí o sí”, y que el administrador es quien debe velar por ello.