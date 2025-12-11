El mercado inmobiliario cierra 2025 con señales de reactivación tras un año de altibajos

En diálogo con Canal E, el operador inmobiliario Fernando Belvedere aseguró que el 2025 fue “raro pero finalmente positivo” para el sector, con un repunte posterior a las elecciones y un fuerte protagonismo del crédito hipotecario.**

Reactivación post electoral y un 2025 “raro pero positivo”

Para Belvedere, el mercado vivió un año de contrastes. “Fue un 2025 bastante raro”, aseguró, explicando que el primer semestre mostró un fuerte impulso gracias al crédito hipotecario. Sin embargo, durante julio y agosto los bancos comenzaron a endurecer condiciones y el financiamiento se retrajo.

Las elecciones de septiembre y octubre frenaron casi por completo la actividad, aunque —según remarcó— “nunca estuvo del todo frenado”. Tras los comicios, la demanda empezó a reactivarse y cerró el año con balance favorable.

Belvedere señaló además que el sector continúa recuperándose de la pandemia: “Fueron años muy duros para el mercado inmobiliario, pero la verdad es que ya está empezando a mejorar”, anticipando expectativas mejores para 2026.

Tasas, créditos y expectativas para 2026

El entrevistado explicó que la caída del crédito durante 2025 se originó en la suba de tasas del Banco Central, replicada por entidades públicas y privadas. Esto elevó la cuota y exigió ingresos formales que muchos potenciales compradores no podían demostrar: “El crédito estaba, pero poder demostrarlo… era para unos privilegiados”.

Ahora el panorama cambió. Con la baja reciente de tasas por parte del Banco Central, los bancos ya comenzaron a traducir ese movimiento al crédito hipotecario:

“El 2026 va a ser un gran año en cuanto al crédito hipotecario, que es el gran motor del rubro”, afirmó Belvedere, anticipando que más entidades se sumarán luego de las fiestas.

La clase media, destacó, vuelve a mostrarse interesada en adquirir vivienda propia ante un financiamiento más accesible.

La derogación de la Ley de Alquileres y la nueva dinámica del mercado

Belvedere analizó además la derogación de la Ley de Alquileres, tema central del segundo semestre. Explicó que ahora el mercado se autorregula y que propietarios e inquilinos negocian libremente precio, plazo y actualización.

“El propietario puede pedir lo que quiera, pero no todos los inquilinos acceden, y entonces ahí se termina acomodando el número”, señaló.

El entrevistado detalló que la liberación inicial generó precios muy altos, pero luego se ajustaron por la propia dinámica de oferta y demanda, especialmente ante la reaparición del crédito hipotecario como alternativa para quienes pueden comprar.

También recordó que, bajo la ley anterior, muchos propietarios perdían capacidad de actualización de ingresos en contextos inflacionarios: “A los dos meses ya no cubría y le quedaban diez meses más del mismo valor”, lo que generaba conflictos y desincentivos para alquilar.

