La apicultura argentina vive un repunte: producción estable, más colmenas y precios impulsados por el dólar

En diálogo con Canal E, Roberto Imberti, tesorero de la Sociedad Argentina de Apicultores, aseguró que la combinación entre clima favorable y suba del dólar explica el buen momento que atraviesa el sector.

Precios en alza y exportaciones firmes

El tesorero de la Sociedad Argentina de Apicultores describió un escenario de recuperación para la actividad. Según explicó, la suba del precio interno no responde a un alza en el valor internacional, sino a la variación cambiaria: "La miel se cotiza en dólares porque es un bien exportable y lo que ha variado desde enero es el valor del dólar".

Imberti señaló que en el inicio del año el tipo de cambio rondaba los 1.100–1.200 pesos, mientras que actualmente se acerca a los 1.500. Ese movimiento impactó en lo que recibe el productor en el mercado local: "En febrero se pagaba 2.200 pesos y ahora se está pagando 2.700".

De acuerdo con su estimación, el actual nivel de exportación se mantiene prácticamente igual al año anterior, cuando el país cerró con unas 84.000–85.000 toneladas exportadas. Sin embargo, remarcó que la tendencia es positiva si se mira el rendimiento de los últimos años: "Estas dos últimas cosechas estamos en 85.000 toneladas, ha aumentado el volumen de exportación, eso es cierto".

Más colmenas, mejor clima y expectativas altas para la nueva cosecha

Imberti destacó que la mejora productiva responde a dos factores principales: condiciones climáticas favorables y crecimiento del número de colmenas en el país. En ese sentido, celebró el rol de los programas de incentivo, particularmente en Buenos Aires, donde el plan “Mi Primera Colmena” sigue sumando nuevos apicultores.

Según el directivo, la Argentina venía de años marcados por la sequía, pero la situación se revirtió: "El comportamiento climático fue mejor en las últimas dos cosechas". Esto permitió que la producción volviera a niveles elevados, acompañada por el aumento de apiarios: "Estábamos orillando los 4 millones de colmenas y posiblemente haya aumentado un poco".

La expectativa para la temporada actual también es optimista. Imberti explicó que tanto en el norte del país como en Buenos Aires los reportes anticipan buenos rindes:"Estimamos que va a ser una cosecha interesante, dependemos del clima, pero viene muy bien la primavera".

