Fernando Camusso: “Decir que volvimos a los mercados internacionales es publicidad”

El director de Rafael La Capital, Fernando Camusso, analizó en diálogo con Canal E la reciente emisión del Bonar 29 y aclaró que la operación estuvo lejos de significar un retorno a los mercados globales.

Una emisión pequeña, técnica y sin inversores extranjeros

Desde el inicio, Camusso fue categórico al explicar la naturaleza de la colocación: “Para mí fue mucho local… fue todo local, fueron mil millones, o sea, fue una emisión chica”. Señaló que no puede confirmar la participación de no residentes, aunque su impresión es que no la hubo.

Detalló condiciones clave del bono: un cupón del 6,5%, vencimiento en 2029 y estructura “bullet”, al amortizar capital al final. Además, destacó diferencias respecto al AL29 y observó que la colocación se ubicó 100 puntos básicos por debajo de la curva, algo que podría interpretarse como un costo alto para el Tesoro. Sin embargo, relativizó esa lectura al explicar que puede existir compensación futura: “Si el riesgo país se te va a 450 puntos, lo que hayas pagado de más lo podés recuperar por la reinversión de los cupones”.

Consultado por el riesgo de generar un cuello de botella en 2029, Camusso lo descartó enfáticamente: “La emisión es muy chica. No creo que vaya a suceder eso”. Agregó que hubo ofertas por 1.400 millones y se tomaron 1.000, lo que muestra —dijo— un testeo más que una necesidad urgente de financiamiento.

Explicó además que el Tesoro podría complementar pagos con depósitos propios o mecanismos como repos, y que no hubo preocupación por reunir los USD 4.300 millones entre capital e intereses, al tratarse de obligaciones ya mayormente cubiertas.

“Volver a los mercados internacionales”: un mensaje más político que real

Camusso relativizó la narrativa oficial sobre un supuesto regreso a los mercados internacionales: “Decir que volvimos a los mercados internacionales es publicidad; no le daría mucha importancia”. Recordó que una verdadera vuelta requiere tres condiciones: riesgo país por debajo de 500 puntos, emisión bajo legislación de Nueva York y volúmenes atractivos para grandes fondos. Nada de eso ocurrió en este caso.

Además, subrayó que la emisión responde a un objetivo táctico del Gobierno: testear tasas, ordenar expectativas y despejar dudas sobre su capacidad de pago inmediata. “El gobierno empezó a parar la pelota en la cancha”, afirmó, aludiendo a la necesidad de marcar posiciones en medio de debates sobre compra de divisas y remonetización.

El especialista atribuyó parte de la decisión a la dinámica de emisiones corporativas y provinciales que venían tomando ritmo. Según analizó, adelantar el testeo permitió al Gobierno mostrar referencias de tasa antes de que los mercados profundizaran su incertidumbre.

Finalmente, insistió en colocar la operación en su justa dimensión: “No me parece que sea más que eso”, concluyó, descartando cualquier connotación épica sobre un renacer financiero internacional.



