La baja del impuesto de sellos busca reactivar el mercado inmobiliario porteño desde 2026

En diálogo con Canal E, Miguel Chej Muse, desarrollador inmobiliario, afirmó que la reducción del impuesto de sellos “va a dinamizar todo el sector inmobiliario a partir de 2026.

La Legislatura porteña aprobó una reducción clave del impuesto de sellos en la compra de inmuebles, una medida que comenzará a regir desde el 1° de enero de 2026 y que apunta a aliviar los costos de acceso a la vivienda.

Según explicó Chej Muse, se trata de un impuesto estrictamente local: “Es una normativa, un impuesto local de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado ahora en la Legislatura para el período 2026”.

El desarrollador aclaró que las operaciones realizadas antes de esa fecha seguirán bajo la normativa vigente y destacó el alineamiento con la política nacional: “Esto va en línea con las medidas que está tomando el Gobierno Nacional, que ya eliminó algunos impuestos”. Hasta ahora, el impuesto de sellos representaba el 3,5% del monto de la escritura o del valor fiscal, lo que generaba fuertes distorsiones.

Chej Muse remarcó uno de los principales problemas del sistema anterior: “Hemos visto valores fiscales que duplicaban el valor real de operación, y los impuestos se cobraban sobre ese valor”, una situación que obligaba a realizar trámites largos para corregirlo y que muchas veces hacía caer las operaciones.

Menos costos, más operaciones y efecto multiplicador

La reducción del impuesto de sellos tiene un impacto directo en quienes compran con crédito hipotecario. “Al crédito hipotecario ya le cobraban el 1% por impuesto de sellos, y además el 3,5% de la escritura: ya teníamos más de un 4% del valor de la operación”, explicó Chej Muse. Para muchos compradores, ese costo inicial era determinante.

El especialista fue contundente sobre el efecto económico de la medida: “De un sopetón te sacaban el 4% del valor de la operación, y eso es muy importante porque frena las ventas”. En cambio, sostuvo que la baja impositiva puede generar un círculo virtuoso: “Si hay más ventas de inmuebles, vende más el ferretero, la pinturería, se dinamiza todo el sector”.

También destacó otras decisiones recientes: “Se eliminó el COTI, se eliminó el ITI y ahora también va a quedar sin efecto el impuesto a la transferencia de inmuebles”, lo que mejora el escenario para compradores y vendedores.

Crédito hipotecario, tasas y oportunidad de compra

Sobre la baja de tasas, Chej Muse señaló que es un incentivo adicional, aunque advirtió sobre la cautela del sistema financiero: “Los bancos tienen un problema hoy, que es captar dinero a una tasa razonable para poder prestarlo a largo plazo”. Incluso mencionó que algunas entidades temen dificultades en la captación de depósitos en 2026.

Aun así, defendió el crédito hipotecario como herramienta histórica: “La historia argentina dice que el que toma un crédito, por lo general nunca pierde”. Y concluyó con un mensaje claro para los compradores: “Hay que jugar tomando crédito hipotecario, no perder la oportunidad: la propiedad está barata y el metro cuadrado está barato”.

