La consultora Management & Fit realizó una encuesta nacional para relevar el clima político y económico de la Argentina en el cierre de 2025. El informe muestra un escenario de deterioro económico percibido por una parte significativa de la población. El 46,5% de los encuestados afirmó estar peor desde el punto de vista económico en comparación con el mismo período de 2024. Un 68% aseguró que no se irá de vacaciones este verano y el 78% de ese universo explicó que no puede por temas económicos.

Verano 2026 sin vacaciones: el impacto de la falta de dinero

Ese diagnóstico económico percibido se refleja de manera directa en los planes de descanso: 7 de cada 10 argentinos aseguraron que no se irán de vacaciones por falta de dinero.

El impacto de la recesión económica se profundizó respecto del año anterior. En enero de 2025, el 70,2% había señalado que no viajaría por motivos económicos, mientras que en la medición actual ese porcentaje ascendió al 78,2%.

Otro de los datos destacados del relevamiento es el regreso de la inflación como principal preocupación a nivel nacional. En octubre, el aumento de precios ocupaba el tercer lugar entre los problemas del país, con el 14,9% de las menciones, por detrás de la corrupción y la pobreza. En diciembre, en cambio, escaló al primer puesto con el 20,4% de las respuestas, tras un incremento de 5,5 puntos.

En segundo lugar se ubicó la corrupción, con el 19,6%, seguida por la pobreza (14,9%), la desocupación (14,4%) y la inseguridad (14%), todas con valores muy cercanos entre sí.

Al observar las preocupaciones a nivel personal, la principal fue “llegar a fin de mes”, mencionada por el 22,6% de los encuestados. Le siguieron los bajos ingresos, con el 18,1%, y la inseguridad al salir a la calle, que alcanzó el 15,4%.

El estudio también midió el nivel de apoyo a las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. La iniciativa con mayor respaldo es la reforma penal, que obtuvo un 72,1% de aprobación y un 23,2% de rechazo.

En el caso de la reforma tributaria, el escenario aparece más dividido: el 47,5% se manifestó a favor, mientras que el 41,5% expresó su desacuerdo.

Distinta es la situación de la reforma laboral, una de las principales prioridades del Ejecutivo. Allí, el 52% de los encuestados se mostró en contra, frente a un 43,7% que dijo apoyarla.

La reforma previsional es la que concentra el mayor nivel de rechazo social. Solo el 32,7% expresó su aprobación, mientras que el 62,9% se manifestó en contra.

Por último, la encuesta relevó la evaluación de la gestión presidencial. En diciembre, la aprobación de Javier Milei registró una suba de 3,5 puntos respecto de octubre. El 47,3% aprobó la gestión, mientras que el 49,7% la desaprobó.

Al segmentar por género, el respaldo es mayor entre los hombres, con un 50,2% de aprobación, mientras que entre las mujeres predomina la desaprobación, que alcanza el 52,3%.

La variable etaria mantiene una tendencia estable. Los menores de 40 años son quienes muestran mayor nivel de apoyo al Presidente, con un 51,4%, mientras que entre los mayores de esa edad la desaprobación asciende al 53,4%.

El trabajo de campo de Management & Fit se desarrolló entre el 1 y el 15 de diciembre, con 2.600 entrevistas realizadas y una muestra ponderada de 2.200 casos a nivel nacional. El estudio presenta un margen de error de ±2,1% y un nivel de confianza del 95%.

