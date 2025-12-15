Qué dicen las encuestas sobre Dante Gebel como posible candidato a presidente en 2027

Luego del cierre de la gira de su show PresiDante en el Teatro Gran Rex, el nombre de Dante Gebel comenzó a circular con fuerza como un posible candidato outsider para las elecciones de 2027. En ese contexto, distintas consultoras empezaron a medir al conductor y pastor evangélico a menos de dos años de los próximos comicios presidenciales.

Entre la fe, el humor y el poder: quién es Dante Gebel y por qué suena en política

CB Opinión Pública, la firma cordobesa que mejor pronosticó el resultado de las últimas elecciones legislativas nacionales, incluyó a Gebel en su más reciente encuesta electoral. En un relevamiento nacional de 1.503 casos, realizado entre el 9 y el 13 de diciembre, la consultora que dirige Cristian Buttié preguntó a los encuestados a qué candidato votarían pensando en las elecciones presidenciales de 2027.

En el primer lugar se ubicó con comodidad el presidente Javier Milei, con el 34,9% de intención de voto. En segundo puesto apareció el gobernador bonaerense Axel Kicillof, con el 23,5%, una diferencia superior a los diez puntos.

Muy por detrás quedaron el resto de los dirigentes incluidos en la medición. Mauricio Macri alcanzó el 6,7%, Guillermo Moreno el 5,1%, Juan Schiaretti el 4,8% y Myriam Bregman el 2,9%.

Dentro del listado de siete nombres, Gebel se ubicó en el último lugar, con apenas el 1,8% de intención de voto.

Según explicó Buttié en declaraciones a Clarín, el empresario y referente religioso fue incorporado al sondeo “porque está en la conversación”, aunque admitió que “todavía tiene un alto nivel de desconocimiento a nivel nacional”.

Otra de las consultoras que midió la proyección de Gebel como eventual candidato fue DC Consultores. Ese estudio se realizó entre el 6 y el 8 de diciembre, sobre un total de 1.710 casos.

En esa encuesta, la diferencia fue aún mayor: Milei concentró el 52,08% de intención de voto, mientras que el segundo lugar no correspondió a ningún dirigente en particular. El 27,08% de los consultados eligió la opción “falta (pero volver atrás ni loco)”. Kicillof, en tanto, quedó relegado con el 18,75%, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, obtuvo solo el 1,39%. En este relevamiento, Gebel volvió a aparecer en el último lugar, con el 0,69% de adhesión.

Si bien la figura de Gebel sigue siendo poco conocida para una parte importante del electorado, la posibilidad de una candidatura comienza a tomar forma. A comienzos de este mes, el sindicalista Juan Pablo Brey, líder del gremio de aeronavegantes y dirigente de la CGT, confirmó que desde su sector impulsan esa alternativa.

“Estamos trabajando para tratar de terminar de convencerlo. Necesitamos a alguien que abrace a todos”, afirmó Brey en diálogo con Infobae.

En la misma línea, Ángel Annacondia, hermano del reconocido predicador evangelista Carlos Annacondia, aseguró: “Si Dante se postula a presidente, ahí estaremos apoyándolo”.

Quién es Dante Gebel, el pastor evangélico que se posiciona como outsider político

Dante Gebel es un pastor evangélico, comunicador y empresario cultural que en los últimos meses comenzó a ser mencionado como un posible outsider político en la Argentina. Su nombre ganó centralidad tras el éxito de PresiDante, un show que agotó funciones y combinó humor, música y guiños a la coyuntura política.

Nacido hace 57 años en el interior de la provincia de Buenos Aires, su trayectoria está marcada por una fuerte impronta religiosa y comunicacional. Se formó en el pentecostalismo y sostiene una biografía atravesada por la fe, a partir de una experiencia personal que define como milagrosa en su infancia.

Dante Gebel es líder de la megaiglesia River Church en Anaheim, California.

En 2009 se mudó a Estados Unidos y consolidó su proyección internacional. Desde hace más de quince años lidera la River Church en California y dirige un entramado que incluye ministerios, productoras, fundaciones y contenidos digitales. Según declara, vive de sus shows, libros y plataformas, y afirma haber donado decenas de millones de dólares recaudados en la Argentina.

Eugenio Casielles: “Dante Gebel está dispuesto a ser candidato a presidente”

Actualmente, conduce La Noche Divina en El Trece, un programa producido por Mario Pergolini. En sus redes sociales, acumula millones de seguidores y visualizaciones.

El vínculo de Gebel con la política no es nuevo. En el pasado pidió el voto por Daniel Scioli, bendijo a Nayib Bukele en El Salvador y entrevistó a referentes ideológicos como Agustín Laje. En la actualidad, su nombre circula entre dirigentes peronistas, libertarios y sindicales que buscan convencerlo de dar un paso más formal, aunque él asegura no tener definiciones y afirma que su futuro “depende de Dios".

