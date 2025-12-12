La política y la economía encabezaron el ranking en la conversación en redes sociales sobre la gestión de Gobierno

En las redes sociales la política y la economía fueron los principales temas de interés de los argentinos relacionados a la gestión pública durante el 2025. Así lo revela el último informe de Monitor Digital que sondea la conversación en Facebook, Instagram y X, entre otras.

De acuerdo a la consultora, en los últimos 12 meses, los usuarios hicieron 10.593.800 y 9.137.800 publicaciones vinculadas a la política y la economía, respectivamente. Más atrás le siguieron los temas relacionados a las áreas de Justicia (7.187.700 menciones), Salud (5.999.000) y Seguridad (5.229.000).

Por el contrario, la temática por la que menos interés demostraron las audiencias fue la obra pública, que solo obtuvo 1.328.600 referencias, según la contabilización realizada por la agencia dirigida por Diego Corbalán.

Para la realización de las mediciones, la consultora utiliza palabras claves o keywords que le permiten rastrear esos términos y sus variantes en las conversaciones en redes sociales. En el caso del monitoreo sobre “política”, se usó esa palabra en particular para conducir la búsqueda. Las redes analizadas fueron X, Instagram, Facebook, TikTok, Youtube Reddit y Threads.

“A lo largo de la gestión de Javier Milei, la columna de política se mantiene casi siempre al tope del cuadro, en una franja que ronda entre el 15% y el 20% de las menciones”, señala el informe.

Al mismo tiempo que advierte: “Sólo en momentos muy puntuales la economía la desplaza: el arranque del gobierno, con diciembre de 2023 y enero de 2024 dominados por la ansiedad ante el nuevo rumbo económico, y algunos picos de 2025 donde el ajuste o las medidas generan un repunte fuerte del foco económico”.

En cuanto a una de las áreas menos mencionadas, como Educación, Monitor Digital destaca que “muestra algunos saltos muy marcados (debido a las marchas universitarias contra el recorte presupuestario del gobierno nacional), que superan el 15% en ciertos meses y compiten de igual a igual con economía”.

Entre algunas de las conclusiones, la consultora apunta que “las redes dibujan un ciudadano que evalúa la gestión del Estado con una lógica muy política”, es decir, “los argentinos online discuten poder, rumbos y coaliciones; usan la economía como prueba de cargo o de descargo; suman la educación, la salud y la seguridad como indicadores de vida cotidiana”.



