Aguinaldo 2025: el 29% de los argentinos lo destinará a pagar deudas

El pago de la segunda parte del Sueldo Anual Complementario (SAC) o medio aguinaldo a en diciembre de 2025 presenta algunos cambios importantes con respecto al mismo momento del año pasado.

La tendencia se ha vuelto "conservadora y defensiva", de acuerdo con estudio de Focus Market realizado sobre 3.875 casos. Los datos muestran un fuerte desplazamiento desde el gasto en ocio e inversiones hacia la cobertura de necesidades básicas y la cancelación de deudas.

El informe estima que hay 10.051.200 personas en condiciones de recibir este beneficio (según datos del SIPA), distribuidas entre el sector privado (6,2 millones), el sector público (3,4 millones) y casas particulares (440.900). Sin embargo, para la gran mayoría, el destino de esos fondos ya está comprometido.

El poder de compra del salario mínimo cayó 35% en la era Milei según la UBA

Pago de deudas

El dato más revelador del estudio es el salto en la prioridad de pago de deudas, que pasó del 13% al 29%. Si se suma el aumento en gastos generales, se observa un incremento combinado de 18 puntos porcentuales en el uso del dinero para obligaciones.

"El salto de 13% a 29% en pago de deudas es el dato más elocuente del relevamiento: el aguinaldo dejó de ser un ‘extra’ para convertirse en el parche que muchas familias de clase media usarán para cerrar el mes", explicó Damián Di Pace, Director de Focus Market.

Esta conducta responde a un escenario donde, si bien la macroeconomía muestra signos de orden, los salarios reales no terminan de recuperarse. Las tarjetas de crédito, según el analista, continúan siendo el "oxígeno" de los hogares, y el aguinaldo llega para aliviar esa presión.

Menos vacaciones y caída de la inversión

La contracara del pago de deudas es la caída en el consumo placentero y la inversión financiera. En cuanto a las vacaciones, la intención de destinar el aguinaldo al turismo cayó del 26% al 19%. Esto sugiere incertidumbre económica o recesos laborales más acotados.

Además, las inversiones en el mercado bursátil también descendió del 23% al 19%, reflejando una preferencia por la liquidez o activos más seguros ante la volatilidad.

El fin del "stockeo"

El relevamiento destaca un fenómeno interesante ligado a la estabilidad macroeconómica: la gente ha dejado de correr al supermercado para acopiar mercadería. El stockeo en supermercados cayó al 1%, mientras que la compra de dólares descendió del 16% al 12%.

Di Pace analiza este comportamiento como una señal de normalización: "La gente ya no siente la necesidad de correr al súper a acopiar antes de que suban los precios ni de trabar pesos a 30 días porque las tasas reales son negativas. Es el primer aguinaldo en años donde la inflación esperada está por debajo de la tasa de interés".

En este sentido, los plazos fijos apenas captan el 2% de la intención de uso, y las billeteras digitales se mantienen estables en un 7%. La baja expectativa de inflación y un dólar contenido reducen la urgencia de refugiarse en moneda extranjera o bienes físicos.

El informe concluye que, pese a las mejoras macroeconómicas, el poder adquisitivo enfrenta desafíos persistentes. La tendencia se alinea con datos del INDEC mencionados en el reporte, que indican que en 2025 el 37,4% de las familias debió usar ahorros para gastos cotidianos.

LM CP